Subió el tono al momento de responder el ministro de Hacienda, Mario Marcel, las críticas hechas desde la oposición que apuntaba a un presunto “blindaje” a la directora de presupuesto, la militante de Revolución Democrática Javiera Martínez, quien ha sido apuntada como responsable de las flexibillizaciones que habrían permitido el escándalo del Caso Convenios. “No hay un tema de blindaje, hay un tema de hechos concretos”, comenzó su alocución.

Pero después de ese tono de irrupción, el secretario de Estado volvió al suyo habitual: “Se ha supuesto, primero, que las modificaciones de la Ley de Presupuesto 2023 habrían facilitado los convenios y en segundo lugar, por alguna razón mágica, habría tenido un efecto sobre los convenios de 2022. Lo que tenemos claro es que hay una secuencia de las cosas que no es un tema de blindaje, política, ni nada; es lógica simple”.

En la misma línea argumental, prosiguió: “Si hay convenios en situación de irregularidad que se hicieron de acuerdo a las normas vigentes en el presupuesto de 2022, difícilmente podrían tener alguna relación con las modificaciones que se hicieron para 2023”.

“Lo segundo es que si las modificaciones para 2023 hubieran liberalizado o incentivado la suscripción de convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, no se puede explicar cómo ocurrió que en 2023 esos convenios se redujeron a menos de un tercio de lo que eran en 2022. Eso ocurrió porque las principales modificaciones del presupuesto de 2023 fue para que, en lugar de recurrir a convenios con instituciones privadas, los gobiernos regionales tuvieran más capacidades de ejecución propia y tuvieran más incentivos para hacer convenios con instituciones públicas. Eso es lo que efectivamente ha ocurrido”, complementó el ministro.

Con todo, para la jornada del miércoles asistirá junto a su equipo al Senado a explicar la incidencia de Presupuestos en el Caso Convenios. Aunque, a modo de preludio, advirtió: “Miremos los hechos, no hagamos suposisiones, leamos lo que se hizo en la ley de presupuesto 2023, veamos en qué momento se hicieron los convenios (…) Nosotros no hacemos las cosas por política; nosotros lo hacemos para que las finanzas públicas se administren bien”.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en los últimos días, ha participado en el debate previsional, tras enviar un informe a las comisiones de Hacienda de ambas cámaras que mostraba una preocupación por la forma de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Ante esto, apuntaron a un ingreso permanente por un 0,95% del PIB anual. Ante esto, Marcel complementó: “La preocupación del Consejo fiscal es una preocupación que compartimos”:

“Mirando hacia el futuro, tenemos que tener claro que con la PGU no podemos hacer cuentas alegres, porque muchas veces terminan en lágrimas, y lágrimas fiscales. No podemos, por ejemplo, estimar que el costo fiscal de la reforma previsional es la mitad de lo que realmente va a ser (…) No podemos ni subestimar los costos ni sobrestimar las fuentes de financiamiento”, expuso. Y luego cerró:

“La PGU, siendo un componente muy importante en un costo fiscal muy significativo y dependiendo de decisiones de política, si esas decisiones de política no se adoptan con la suficiente responsabilidad, el riesgo para Chile es muy grande. Necesitamos conversar seriamente sobre la PGU, generarle financiamiento permanente y ser muy cuidadoso con los cambios que vaya teniendo en el futuro una vez que hayamos alcanzado el valor de los $250 mil. No puede ocurrir, como nos pasó el año pasado, que se presente una indicación para aumentar la PGU sin ningún financiamiento. Eso no nos puede volver a ocurrir; si lo seguimos haciendo, tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias”.