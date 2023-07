La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) aportó, durante el primer semestre de 2023, US770 millones, 6% más de lo comprometido con el ministerio de Hacienda. En excedentes, se tradujo en US$329 millones, pero fue 86% menos que el primer semestre del año anterior.

La situación del cobre se cruza con la del litio, que toma una posición relevante si se considera que una de las propuestas del Gobierno es la creación de una empresa nacional para explotarlo: SQM y Albemarle aportaron US$5.000 millones al fisco en 2022, equivalente al 40% de lo que aspiraba a recaudar la primera propuesta de reforma tributaria.

El gerente general de Gestión y Economía Minera (GEM) y doctor en Economía de Minerales, Juan Ignacio Guzmán, abordó el contexto actual de estos temas, la mañana de este lunes en ADN Hoy. Sobre el litio, se apresuró en concluir:

“Creo que en los próximos 5 años, la demanda por litio, producto de los autos eléctricos, va a seguir fuerte. Muy probablemente el precio del litio también siga bastante alto, quizás no como en 2022, pero algo más similar a los niveles de este año: alrededor de US$40 mil la tonelada. Eso implicaría que este año los aportes debiesen ser un poco menores respecto al año pasado, pero probablemente se mantengan en torno a los US$3.000 millones, que es más que lo que la reforma tributaria esperaba recaudar, que era US$10 mil millones en cuatro años. Esta industria tiene el potencial de aportar al país, a lo menos, lo que la reforma tributaria que fue rechazada un tiempo atrás esperaba recaudar”.

Pero pese a las apabullantes cifras, el cobre explica alrededor de US$50 mil millones, mientras que el litio bordea los US$10 mil millones. “Es decir, todavía la industria del cobre sigue siendo, en Chile, a lo menos cinco veces más grande que la del litio. Sin embargo, la del cobre es una industria más madura, tiene muchas más décadas y los costos de explotación son mayores. Eso básicamente implica que la utilidad de las empresas tiene márgenes más estrechos que la del litio. Eso explica que la contribución del litio en 2022 haya sido comparativamente más alta que la del cobre, aun cuando en términos absolutos el cobre aportó más”, explicó Guzmán.

Así, la caída de Codelco se debe a múltiples razones: la comparación respecto a 2022, además del precio en los últimos cinco años. Aunque los comodities “son volátiles”, precisó el experto, “por lo tanto, depender de un gasto fiscal permanente de ingresos que no necesariamente van a ser constantes en el tiempo, es riesgoso”.

En conclusión, cuando el Estado no crece, “insistir en una reforma tributaria me parece un error”: “Pensar hoy en aumentar los impuestos cuando la situación en el país es débil, es algo que no conozco otro país haya intentado hacer. Hay ciclos en la economía en los cuales uno espera que los impuestos suban y otros en los que el Estado incentiven la inversión. Hoy estamos en uno en el que el Estado debería incentivar la inversión y no castigarla”.

Pero la imagen mayor es otra: “Hoy tenemos un problema base en la minería: en la industria del cobre, la producción va cayendo desde 2018, no solo Codelco, sino que Chile. En la industria del litio, gracias a los esfuerzos de las empresas en los últimos años, hemos logrado aumentar la producción. Pero si no seguimos haciendo inversiones fuertes, la producción va a ir cayendo lentamente porque la calidad del mineral se va deteriorando. A menos que inviertas cada vez más, la producción irá cayendo”.

Litio

Chile fue, durante 20 años, el mayor productor de litio del mundo. En esa posición, en 2022 hubiese habido una recaudación de US$8.000 millones. “Hay una pérdida de oportunidad: no es que la industria perdió plata, pero si hubiésemos mantenido los niveles productivos en cuanto a participación de mercado de 2014, la industria habría aportado mucho más al país”, explicó Guzmán.

Pero para ello, se requiere aumentar la producción, que es mejorar tecnología de extracción y procesamiento, además de “liberar las restricciones que tienen los otros salares en Chile”: en Chile hay 18 salares reconocidos para su explotación y solo se trabaja en uno. “En el resto de los salares se necesitan concesiones especiales del Estado hacia los privados y es algo que básicamente en los Gobiernos anteriores se han intentado entregar por licitaciones, pero no se ha logrado”.

“Hay una contribución que, en lo personal, considero justa, más alta que en otros países, como Australia, y lo que hay que hacer es potenciar esa recaudación a través de inversión y mayor producción: si Chile puede duplicar la producción de aquí a los próximos 10 años y tiene el potencial de hacerlo, a los precios del año pasado, el aporte de la industria podría duplicarse también. Si no hace nada, podría caer en el tercer o cuarto lugar en el mundo, después de China, Argentina y Australia”, precisó el doctor.

Hacia el final, Guzmán acotó que el problema de Codelco es la producción, aunque en su directorio hay gente capacitada “para perseguir los intereses de la empresa y los chilenos” y así “el litio podría ser uno de ellos”, aunque advierte que no maneja los conocimientos ni experiencias “o eventualmente tecnología que haga que su ingreso en la industria del litio sea diferenciador. Tiene mucho camino por avanzar para convertirse eventualmente en un productor de litio a escala mundial”.

“Codelco tiene competencias muy fuertes en Cobre y otros materiales. Sabe producir cobre, aun cuando la producción haya caído en los últimos años. En el caso del litio, la empresa va a tener que invertir, por lo menos, 10 años de desarrollo, tecnología, etc, para poder posicionarse recién dentro de las 5 empresas más grandes del mundo en litio y simplemente traspasar la operación del salar de Atacama a Codelco sería un error (…) Descataría crear una empresa nacional del litio. Si hay empresa estatal que debe hacer este trabajo, debiese ser Codelco: ya existe, tiene experiencia de 50 años de minería, no hace sentido invertir en una nueva empresa, que tampoco va a saber, y crear toda una estructura legal, contable, etcetera, que será más gastos para el fisco y que en los primeros años no va a generar. Si hay una empresa estatal que debiera participar de esto, es Codelco”, cerró.