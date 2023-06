Calvin Klein se querella contra Hites por importación de productos falsificados

La Aduana de San Antonio, en la región de Valparaíso, incautó una carga de ropa interior pirata tipo bóxer que fue importado por Hites y que simulaba ser de la reconocida compañía Calvin Klein.

El 1 de junio pasado, fiscalizadores de la entidad emitieron una resolución de “suspensión de despacho” de la mercadería, luego de detectar “graves falencias” en las prendas ingresadas al país, así como también la cajas en las que venían, que era “de mala calidad”, según señaló el diario El Líder de San Antonio.

El mismo diario precisó que fueron 17.980 bóxers retenidos por Aduanas. Luego de la retención, los mismos representantes de Calvin Klein ratificaron que se trataba de ropa falsa.

Tras reunidos los antecedentes, la empresa presentó una querella criminal en contra del retail “por el delito de falsificación y uso indebido de marca registrada, cometido con fines comerciales en perjuicio” de los representados.

La falsificación, precisa el texto judicial, da cuenta en “la sola apariencia de los productos (…), que sus características no son congruentes con la manufactura oficial y autorizada de productos de marca (…) Los bóxers poseen pequeños detalles, pero evidentes, que nos permiten descubrir de inmediato que se trata de una producción no autorizada por mi representada, conteniendo sus marcas y formando parte del prestigio de sus líneas, en circunstancias donde, no son productos oficiales ni originales de su manufacturera”.

Otras de las características de la falsificación son que las etiquetas “no son congruentes” con el producto; las cajas no corresponden a las de Calvin Klein; las costuras son “desordenadas, con malas terminaciones y desprolijas”.

Hites, precisó la defensa de la marca, trataría de comercializar los productos “engañando al público consumidor o a quienes pretender comprar productos ‘de marca’, creyendo que adquieren aquellos originales y autorizados por las líneas de confección oficial”. Lo anterior, dada la magnitud de la compra.

El documento fue presentado en el Juzgado de Garantía de San Antonio. Piden que se incauten de manera definitiva las falsificaciones y que la indagación de los hechos quede a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios de la Policía de Investigaciones.