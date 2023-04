Alza de tarifas eléctricas: académico explica cómo, cuánto y hasta cuándo regirá

Se publicó en el Diario Oficial el descongelamiento de las tarifas eléctricas, las que estaban sin grandes movimientos desde 2019. Esto podría traducirse en un aumento de las cuentas entre 10% y 16%.

Para entender los motivos de esto, el doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, conversó la mañana de este viernes en ADN Hoy sobre el tema.

Contexto

El pago mensual de las cuentas de electricidad tiene tres componentes: generación, transmisión y distribución, “donde la primera pesa 70% de la tarifa. Ese componente, de acuerdo a la normativa vigente, se actualiza cada seis meses, pero estaba congelada desde 2019″, explicó el académico.

Ahora bien, con la normativa de 2019 se apuntaba a congelar las cuentas para todos los usuarios, “pero esa ley no cumplió el objetivo original”, agregó. Ello motivó que se legislara en 2022 una nueva normativa, pero en función de tres tramos: el primero, con usuarios que pagan hasta $45 mil; el segundo, entre $45 mil y $65 mil; y el tercero, de más de $65.

“Lo que ocurrió esta semana es que se publicó en el Diario Oficial el primer decreto asociado a esa ley, que debió haber regido en julio del año pasado, pero que se demoró un montón en salir. Por lo tanto, las empresas de distribución publicarán la actualización de esto. En términos de número, implica que para el primer tramo la cuenta va a subir hasta $1.300; para el segundo tramo va a subir $6.000; y para el tercer tramo le va a subir cerca de $12.000.”, esbozó el profesor. Luego agregó:

“Lo que estamos viendo ahora es el primer decreto de esta nueva ley de estabilización de precios de la energía que buscó evitar esta alza proyectada para el segundo semestre del año pasado, que estaba en torno al 45%. Sin esta ley, habríamos tenido un alza de esta tarifa para todos”.

Y si bien la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Camila Vallejo, advirtió que las alzas para el 90% de los usuarios residenciales no será mayor a la del IPC, “para los niveles superiores, sobre todo para los de más de $65 mil, hay clientes residenciales”, precisó Verdejo, afectando principalmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y a quienes más de 500 kilowatts mensuales.

Alza de tarifas en invierno y pagos reales

Con la baja de las temperaturas de los próximos meses, por el invierno, es probable que las cuentas se “distorsionen” aún más, dijo Verdejo: “Indudablemente, cualquier mecanismo de estabilización distorsiona los precios y las tarifas, puesto que de una u otra manera no estamos traspasando los costos reales al usuario de electricidad, lo que afecta la cadena de suministro, desde los generadores renovables hasta las empresas de transmisiones”.

Ante esto, lanzó una dura crítica: “Por eso, cuando se hizo la discusión legislativa, se habló de implementar subsidios. Pero el Gobierno anterior y este no han encontrado la manera de encontrar algo parecido como en los combustibles: al Mepco se le han puesto miles de millones de dólares en estos dos años, pero en el caso de la electricidad no se ha optado por esa figura y se ha buscado un mecanismo que los mismos usuarios lo financien. Existe una distorsión de que los usuarios no estamos pagando lo que deberíamos pagar”.

Con todo, la ley de esquemas tarifarios rige hasta 2032, mientras que la estabilización lo hará hasta 2027. “Entonces, los usuarios del primer y segundo tramo verán alzas progresivas, pero no llegarán al valor real; los del tercer tramo, en el próximo decreto tarifario, que debiera regir desde enero de 2023, van a empezar a pagar lo que corresponde y tendrá como consecuencia que se peguen un salto en la tarifa que se les aplicará a ellos, que será dos o tres veces lo que subirá la electricidad para ese grupo ahora. Tendremos que convivir con este mecanismo. Si no se vuelve a legislar, se generarán alzar progresivas lentas”, concluyó.