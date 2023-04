“En pensiones, lo más importante es llegar a un acuerdo”.

Esa es la idea fuerza que el diputado y timonel de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, planteó insistentemente la mañana de este jueves, en entrevista con ADN Hoy. Y su argumento es, si se quiere, histórico: la discusión actual es el tercer intento de reformar el sistema previsional: “En el Congreso no se produjo un acuerdo, por visión distintas y diferencias legítimas”.

Chile Vamos presentó su propuesta, tras restarse de la mesa técnica que trabajaba en la Cámara Baja. Su idea contraviene lo propuesto, incluso, por el expresidente Sebastián Piñera en su momento, pues el alma de la idea radica en la capitalización individual.

En ese escenario de posiciones tan distantes, Undurraga cree que el rol de su partido será el de “construir un acuerdo que permita acercar posiciones y mejorar las pensiones ahora, y que se sostenga en el futuro”.

Así, contó que el nudo principal está en el fin del 6% adicional de cotización con cargo al empleador:

“Nadie duda de que hay que meterle más plata al sistema y eso a través de una cotización adicional de los empleadores. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Sin embargo, cómo se usa es que hay diferencias. Nosotros votamos en general y tenemos diferencias con el Gobierno en ese punto en particular”.

La postura de su sector es que “es bueno” que, en principio, vaya a un fondo solidario, cuestión que la oposición propone reemplazar vía impuestos. Pero “nosotros señalados que con los impuestos no alcanza, y menos si votaron en contra de la reforma tributaria”.

Además, “tiene que haber solidaridad con los actuales jubilados, con las mujeres y que además requieren una compensación adicional porque viven más años. Esa solidaridad que vaya incorporada en el sistema”.

Cuentas nocionales

La cuenta nocional es el registro individualizado del ahorro para las pensiones, que además van a un fondo común cuyo objetivo es la inversión. La propuesta del Ejecutivo es que esta cuenta nocional sea 70% para el cotizante y 30% para ahorro colectivo. Pero para Undurraga, “no es el camino”:

“La experiencia en varios países donde está es que los Gobiernos se ven muy tentados en ocupar esos recursos para otra cosa y proponemos lograr los mismos objetivos que el Gobierno tiene en su proyecto, pero de una manera más simple: que una parte vaya directo a los actuales jubilados y otra con criterio de solidaridad a las cuentas individuales. Creemos que eso es más simple, que se logra el mismo objetivo que plantea el Gobierno y de la misma forma que con las cuentas individuales, tiene propiedad y heredabilidad, que son cosas que valoran mucho los chilenos y chilenas”.

“El Gobierno se ha dado cuenta que las cuentas nocionales no tienen apoyo para avanzar, así que están buscando alternativas”, añadió luego.

Así las cosas, hizo un llamado al mundo político: “Tenemos que ponernos de acuerdo y ello implica que todos cedamos en algo. El Gobierno tiene que ceder respecto a su proyecto, la derecha también, nosotros también. Soy optimista en que nos pondremos de acuerdo para mejorar las pensiones. Eso requiere mucho diálogo, muchas conversaciones, porque hay visiones distintas y es legítimo en una democracia. Es el camino que hemos abordado. Por eso, cuando fui presidente de la comisión, propusimos la mesa técnica que ha avanzado (…) Se trata de mejorar las pensiones de los actuales jubilados y que se sostenga en el tiempo”.

¿La configuración del tablero político actual permitiría avanzar en una reforma? El falangista es optimista: “La derecha falta (en la mesa técnica), pero bueno, ojalá se sumen; si no, quienes estamos en la mesa técnica sumamos 80, que no es el ideal, porque el ideal es más amplio, pero si no se suman, con los 80 podemos avanzar en la reforma de pensiones”.

Futuro de las AFP

Las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP), como entidades, han sido el objetivo para las modificaciones. El Ejecutivo ha planteado que continúen existiendo, pero, por ejemplo, con labores diferenciadas: por una parte, el manejo de los fondos, y por otro lado, lo administrativo.

“Es sano para Chile que se separen las funciones. Las AFP hacen dos cosas, por un lado, la inversión, que es lo que publicitan y es una tarea; por otro lado, hacen el soporte, la cobranza, el tema administrativo y ahí cobran. Ese es el cobro mayor. Y las ganancias de eficiencia no se traspasan al afiliado. Las AFP tienen un negocio o venden un producto atado (…) El problema que se produce cuando están las dos cosas es que no se traspasan al afiliado las ganancias de eficiencia. Nos parece bien que podamos separar estos dos roles: el solo hecho de separarlos, aumenta los recursos para las pensiones”, acotó el parlamentario. No sin antes advertir:

“La propuesta del Gobierno, la separación, requiere bastantes mejora”.