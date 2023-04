La bancada parlamentaria de Chile Vamos le presentó al Gobierno, durante la jornada del martes, una propuesta de reforma previsional: cotización adicional a cuentas individuales, elección de administrador, más competencia sin monopolio estatal, fortalecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), rol del Servicio de Impuestos Internos (SII) para evitar evasiones y subdeclaraciones, educación previsional e incentivo a la formalización. Esos son los siete puntos del documento presentado.

Hay un 6% de cotización adicional ya consensuados, con cargo al empleador, que en la idea de la oposición, va más allá incluso de lo discutido por el expresidente Sebastián Piñera, quien lo consideraba dentro de un aporte solidario. Pero el diputado y jefe de la bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dijo en ADN Hoy este miércoles que este último documento “no se pasa tanto de la raya”:

“En el gobierno del Presidente Piñera no estaba implementada la Pensión Garantizada Universal (PGU), lo que ha representado un cambio contundente en quienes tenían una pensión baja. Tanto así, que implica que un trabajador con la PGU hoy es como que haya aumentado su pensión en un 4%, que es como que haya aumentado su pensión en un 4% por 20 años. Es una cantidad de plata importante. Creemos que hay que reevaluar ese 6%: primero, para saber si es el monto exacto al que hay que llegar, porque todos sabemos que el aumento de la cotización previsional tendrá un impacto importante en el mercado laboral que terminará pagando el trabajador”.

A juicio del parlamentario, son cuatro los factores que hay que considerar en cuanto al problema de las pensiones en Chile: “La baja cotización, y nosotros estamos de acuerdo en aumentarla; también por los bajos salarios; también las lagunas previsionales, apenas el 11% de los trabajadores chilenos tiene un aporte permanente; y también un aumento de la longevidad, donde mueren en promedio a los 83 años. La reforma se tiene que hacer cargo de eso”.

Pero a nivel político, Sauerbaum ha visto voluntades de lado y lado para llegar a acuerdo. Pese a las tasas de reemplazo (“que se han ido mejorando”), la sustentabilidad a largo plazo, la informalidad y más. “Por ejemplo, nosotros estamos disponibles para hacer que el porcentaje del 6% vaya a solidaridad para los actuales pensionados, bajar la tasa de mortalidad y hacer algún seguro de longevidad. También está el fortalecimiento de la PGU, que al principio al Gobierno no le gustó, pero ahora piensan que es posible. Nosotros planteamos una PGU diferenciada: o sea, que una persona que vive sola no es lo mismo que la que vive con cuatro personaS más, que tiene dependencia económica de otros, o a otra persona que cuida”, precisó antes de sentenciar:

“Los problemas de pobreza en la vejez no se solucionan necesariamente todos a través de la pensión y era la discusión que teníamos. El gobierno quería solucionar todos los problemas de pobreza en la vejez con pensiones”.

En cuanto al mismo diálogo con el Ejecutivo, dijo el jefe de bancada: “El gobierno finalmente entendió que tenía que flexibilizar su posición y dejar de estar enamorado de su reforma porque finalmente no podíamos avanzar. Pero cuando uno ve que cedieron del frente, obviamente nosotros tenemos que responder de la misma manera”. Así, aseguró que pudieron convencer a los jefes de partidos, a los parlamentarios de la comisión de Trabajo y a los jefes de bancada que “es un deber moral llegar a un acuerdo previsional para mejorar la situación. El sistema actual no resiste más. Tenemos una responsabildiad en el corto plazo, por eso nos pondremos a trabajar. No le puedo garantizar que en dos o seis meses más tendremos una solución, pero nos sentaremos a conversar”.

Sobre la estructura del sistema previsional, la postura de Chile Vamos es que los trabajadores y trabajadores de Chile “tuvieran libertad de elección”: “Creemos que ellos tienen que elegir entre un sistema privado y uno público. El Gobierno quiere fortalecer el aparato estatal, que me parece muy bien si quieren tener una entidad que pueda administrar e invertir, pero sí creemos que los chilenos deben tener la opción distinta para que un privado pueda manejar sus recursos y pueda entenderse con él. La forma puede ser secundaria, pero es vital que podamos elegir”.

“También tenemos un temor: si el Estado llega a manejar los recursos que el Gobierno proponía en el proyecto inicial, podía llegar a manejar hasta el 50% del PIB, con un fuerte impacto en el mercado de capitales, negocios e inversiones. Entonces hay otro tema, que es el manejo de capitales”, advirtió.

Finalmente, ante la discusión inminente de un sexto retiro del 10% de los fondos previsionales, llamó al Ejecutivo a que dé señales para ayudar a la clase media empobrecida, “endeudada, temerosa de perder el empleo, porque el tema del retiro estará en la palestra y prende con agua. Pero hablando en serio, los retiros no tienen más cabida. Yo estuve en favor de los otros retiros, pero hoy no estaría por seguir ahondando esta situación de crisis. Pero no podría hablar por mi bancada entera”.