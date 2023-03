El centro de estudios Ciedess, dependiente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), dio a conocer este miércoles el boletín de rentabilidad de los fondos de pensiones, correspondiente al primer trimestre de 2023: todos los multifondos de pensiones sufrieron caídas. Una situación que se da en la antesala al debate de la reforma previsional en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, la que comenzará en abril.

Los fondos con peores resultados negativos fueron los más riesgosos, el A y el B, con caídas de -4,78% y -3,39%, respectivamente. El fondo C tuvo una variación de -2,13%, mientras que en el D y el E fue de -1,09% y -0,52%, respectivamente.

Los resultados podrían servir de insumo para la discusión: esta semana será clave, tanto para el oficialismo como para la oposición, para tomar postura en el debate previsional, que en abril retoma la agenda de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, hizo un diagnóstico sobre los resultados y sobre los días que vendrán:

“Lo que hemos visto en nuestro sistema de pensiones es que tenemos un sistema privado donde las personas asumen todos los riesgos, incluidos el de inversión de los fondos. Por lo tanto, su cotización está expuesta a que pueda subir o bajar, como ha sido en el último periodo y se ha constatado en el último periodo. Es urgente poder abordar la reforma al sistema de pensiones, con un giro que haga que nuestro sistema, de lógica extrema e individual, pase a un sistema de carácter mixto, con una lógica de seguridad social”.

En la otra vereda, Chile Vamos ha trabajado en una presentación que, según han señalado, tiene pisos mínimos: que el nuevo 6% vaya a las cuentas individuales, la protección de la libertad de elección y no derogar el decreto n°3.500, que creó el sistema de pensiones actual. Pero las autoridades han señalado que aquello no permitiría dar cuenta de un nuevo sistema, mientras que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, precisó que no es la discusión central.

Con todo, el diputado Cristian Labbé, de la UDI e integrante de la comisión de Trabajo, profundizó: “Una de las cosas que no vamos a tranzar es el decreto n°3.500, que regula el sistema de fondo de pensiones. Bien lo dijo la ministra en su momento y también el Gobierno: ellos quieren terminar con el sistema, ese es su caballo de batalla. Eso pasaría a ser lo que ellos quieren ideológicamente. Nosotros estamos por impulsar o apoyar ese 6%, pero que vaya a cuentas individuales. Y la libertad de elegir, desde el comienzo y no al final del proceso, que es lo que intenta el proyecto”.

Sobre los motivos detrás de la caída de los multifondos, se atribuyó la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis bancaria, la caída del dólar y el alza de las tasas de interés por parte de los bancos centrales del mundo.