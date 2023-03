Arándanos, ciruelas y frutillas; apio, arvejas y brócoli; cebollas, choclos y espinacas. Los anteriores son algunos de los alimentos que, al menos en la región Metropolitana, han visto una disminución de sus precios, según el indicador de Mejores Alimentos de Temporada (MAT), de la Oficina de estudios y políticas Agrarias (Odepa) del ministerio de Agricultura.

Daniela Acuña, directora subrogante de la Oficina, abordó las últimas cifras la mañana de este miércoles en ADN Hoy:

“Ha habido una disminución en los precios del pollo, desde el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de febrero ya se veía una disminución del 3,6% en su valor. Con el MAT de ayer, se ha visto disminuciones en algunos productos avícolas: el truto entero, la pechuga, en carnicerías en particular. Lo que estamos viendo es una tendencia a la baja, no tan significativa, pero algo. Consideramos que no se ha afectado el mercado por brote de la influenza aviar. Tiene que ver con la disminución de los precios internacionales e insumos”.

El 30% de la producción de carnes blancas de Chile se exportan; el resto se comercializa en el país. Con los brotes de gripe aviar notificados por la autoridad, se tuvo que detener la misma exportación. Pero dijo Acuña: “Estamos haciendo las gestiones para abrir el mercado y volver a exportar. En principio, son 28 días de cierre”.

Además, dentro de los alimentos de temporada, la chuleta de cerdo ha bajado, aunque “va a depender del canal de adquisición, si son supermercados o carnicerías. En la región Metropolitana ha bajado un 4% en las últimas semanas y está 13% más baratos en carnicerías”.

Por el tiempo, es probable que los limones tengan un alza, por otra parte. Esto, debido a la demanda por semana santa. ¿Y el aviso del kilo de paltas a $10 mil? “Era muy puntual la información y no era de una fuente confiable. Estamos viendo que es un periodo que aumenta el precio de la palta, pero como dijo el ministro, no llegará a $10 mil, sino $7 mil como máximo”.

Finalmente, los porotos verdes irán a la baja, así como también los huevos. Ideal para hacer una tortilla, considerando los alimentos de temporada.

El índice MAT se divide por región y tiene más mil puntos de monitoreo, con canales tradicionales como ferias, carnicerías y supermercados. Hay 25 reporteros y reporteras de Odepa en terreno haciendo el trabajo de recoger y analizar los precios.