Ex superintendente de Salud y crisis de las isapres: “Las isapres sí son responsables y tendrán intentos desesperados por contener costos”

Superintendencia de Salud publicó en el Diario Oficial, durante la jornada del jueves, el Índice de Costos de la Salud (ICSA) para las Instituciones de Salud Previsional. En ello se determinó que las isapres tendrán un tope máximo de hasta 2,6% para subir el precio base de sus planes de salud desde junio.

Para el ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, ha habido fallas en la estrategia comunicacional de la situación actual de las aseguradoras privadas de salud. Así lo señaló la mañana de este viernes en ADN Hoy:

“Lo peor que se ha hecho hasta ahora es la incapacidad para informar claramente a las personas de lo que ocurre en el sistema privado de salud, porque se encuentran con noticias como que el año pasado hubo un reajuste del precio base, igual al como se está informando ahora que finalmente se tuvo que rehacer con porcentajes distintos; luego viene el fallo de la Corte Suprema en materia de tabla de factores; se habla de un riesgo constante; ahora tenemos la noticia de un nuevo reajuste. No deben entender las personas de lo que hablamos, pero en términos reales, es efectivo que el sistema privado está en un riesgo”.

Las variables que influyen en el manejo de la crisis, señaló la exautoridad, “van a depender de cómo se manejen, en relación a qué tan cercano puede ser un término de isapres. Pero desde ya decir: la devolución que se plantea por el fallo de la Corte Suprema, se mantienen los montos que se han dicho, alrededor de US$2.400 millones. Eso es imposible para el sistema asumir”.

Así las cosas, Fernández aseguró que el problema, hoy, es el “tiempo intermedio: las isapres hoy ya están teniendo un deterioro en sus servicios importante, que se arrastra hace varios meses y que esto viene a agudizar y solamente puede empeorar. Los afectados van a ser los afiliados: los convenios empiezan a terminar (con las clínicas), se incrementan las deudas, las garantías son insuficientes frente a una eventual caída, y comienzan más cosas, como despidos, cierres de sucursales, problemas de atención de usuarios, tasas históricas de rechazos de licencias médicas. Eso va denotando un deterioro sistemático del sistema de isapres y que afecta a las personas”.

Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad de las prestadoras privadas? “Las isapres tienen muchas responsabilidades, pero no creo que la cosa vaya por ese lado. Además, existe una entidad fiscalizadora que cosas como esa no las debería permitir. La situación financiera de las isapres no puede ser una justificación para que las isapres rechacen licencias médicas como hacen hoy, o extiendan los plazos de reembolso como hacen hoy. Esto tiene efectos en todo: cuando se terminan los convenios, las clínicas comienzan a pedir pagos anticipados, dinero en efectivo y ahí una vulneración de la ley que condiciona la atención El fiscalizador y regulador está preocupado de todos los cálculos que tiene que hacer, más que fiscalizar a los prestadores y las isapres. Creo que las isapres sí son responsables y tendrán intentos desesperados por contener costos, y es lo que han venido haciendo. Porque finalmente sus ingresos están siendo inferiores a los gastos para poder funcionar”.

“El hablar de la lápida al sistema y la estrategia comunicacional de la superintendencia denota una falta de conducción (…) Creo y confío que los cálculos de la Superintendencia son correctos. Digamos que la diferencia del 2,6% o 3% no es algo que solucione la crisis financiera hoy, no pasa por eso. El problema está en la devolución, por el otro fallo de la Corte Suprema, y lo que se tramite en un proyecto de ley corta. Ahí se juega la estabilidad financiera. Es un hecho que, lo más probable que el cálculo de las isapres son paralelos, pero las ponderaciones de las Superintendencia les dio esos porcentajes. El crecimiento del presupuesto de Fonasa fue de 7,5%. Uno podría pensar que los costos son superiores porque para este indicador, según la ley, uno de los elementos que se consideró adicionales en comparación a los anteriores es la variación de costos que ha tenido la modalidad de libre elección de Fonasa, que se dejó en la Ley para contribuir como contener el indicador y no se dispare. Es decir, si las isapres eran ineficientes de un año a otro y crecían mucho las prestaciones, el indicador no se justificaba; es decir, el indicador protegía lo inflacionario del sistema. Eso pasó. Ahora, no va a pasar mucho: creo que se mantendrá el 2,6%, no habrá muchos elementos para modificarlo. Por lo demás, este indicador sí va a ser más bajo porque se debe haber producido una baja por licencias médicas, por el covid-19″, cerró.