Un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) mostró una desalentadora proyección: la inversión en construcción en 2023 bajaría un 6,3%. Sería la primera variación negativa desde 2020, cuando cayó 8,8%, producto de la pandemia. Esto explica la caída en la inversión en el rubro del 67%, aunque en cuanto a inversión de ministerios, organismos públicos, empresas autónomas del Estado y concesiones aumentaría un 1,3%.

Para la vivienda, la inversión bajaría 6,4%, lo que se condice con la inversión del sector público en la materia, que fue de 4,4%, y de un 6,9% en el sector privado.

Nicolás León, jefe de Estudios de la CChC, conversó sobre esto en ADN Hoy: “Estamos previendo un año difícil. Eso, explicado por caídas no solo de infraestructura, sobre todo privadas, como grandes proyectos de minería o energía que hoy están parados, y cuando no hay infraestructura, no hay construcción”.

“La construcción representa el 64% de la inversión en Chile. Entonces, cuando para la inversión, para la construcción. Y por el lado de la vivienda es similar: en general, el proyecto de vivienda privada venían con arrastre de años anteriores, proyectos que se estaban terminando, pero la reposición de obras o la inversión de obras nuevas son menores. Por lo tanto, proyectamos una caída en eso también”, añadió.

El mercado inmobiliario se mueve por expectativas de inversión como uno de los factores determinantes, señaló León. Así, la burocracia se vuelve un tema a mirar: por ejemplo, la construcción del megaedificio residencial en Ñuñoa:

“Si la inversión, por ejemplo, en el caso inmobiliario, se está teniendo muchas dificultades para poder ejecutar proyectos, como en el caso de Fundamenta u otros, donde tenían sus permisos al día, incluso con estándares mayores como consultas ciudadanas, y llega una autoridad nueva y reinterpreta los permisos y para un proyecto así de grande, son señales para el mercado que hacen que digan que no tienen mucho interés en hacer una nueva inversión, y es que este tipo de incertezas en las normas se dan constantemente. Son muy importantes para la inversión ese tipo de señales”.

Y más todavía: a la incerteza jurídica se le suma, dijo el jefe de Estudios, la “inestabilidad general regulatoria”: “Uno ve una serie de grandes reformas que se vienen discutiendo hace bastante tiempo, que no se zanjan, que no se cierran, que quedan abiertas y eso genera incertidumbre para cualquier inversionista. Si uno piensa en reforma tributaria, la constitucional, el royalty minero, la previsional, lo laboral, son una serie de temas que Chile necesita y son cambios que la gente ha solicitado. No quiere decir que tengamos que avanzar en esas cosas, pero sí hay que ir avanzando con grandes acuerdos para que estas reformas duren en el tiempo y nos permitan tener estabilidad para los próximos 20, 30 años”.

El sueño de la casa propia

Un cliché de los años 90, pero que hoy en día, más que un sueño, parece un imposible. Así, al menos, lo acotó León: se hace más difícil pensar en concretarlo en 2023. Y al aumento de la unidad de fomento se suma la dificultad de construir, explicó:

“A modo de ejemplo, para generar un proyecto de edificación residencial se necesitan hoy 133 permisos; uno de vialidad, 150 permisos. A veces más que para la construcción de una línea del Metro: es la modernización del Estado. Y para la vivienda propia, una planificación de la ciudad que también permita el desarrollo y que se haga de manera armónica con los vecinos de la comuna, y que demandan que exista buen trato. Pero si no permitimos densidad en la ciudad, hace que las viviendas se construyan en las periferias y eso sabemos que por accesibilidad de servicios o transporte, terminan pegando en la calidad de vida de las personas. Hay un tema importante ahí”.