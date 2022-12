Unapyme por nuevo IVA a servicios: “Vamos a ver incrementado el precio, pero que no será traspasado completamente”

Desde el próximo 3 de enero comienza a regir un nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA) para algunos servicios profesionales, que será de 19%. Gianina Figueroa, de la Unión Nacional de organizaciones gremiales de la micro, pequeña y mediana empresa (Unapyme), conversó la mañana de este miércoles sobre el tema en ADN Hoy.

“Quisiera hablar de la gente bien común y corriente que ha sido bastante afectada por la crisis económica, como por ejemplo la cultura. Hay sectores, como los comités de aguas rurales, que van a aplicar el IVA. Hay gente de clase media que intenta levantar su emprendimiento que se verá afectado por esto (…) Nos encontramos con los problemas casi al final del camino: una ley planteada por el gobierno anterior, que tuvo muy poca convocatoria por ese y este gobierno. Por tanto, estamos con un problema”, señaló de entrada la dirigenta.

Figueroa, además, planteó los alcances de este nuevo IVA: “Al aplicar un 19%, hay alguien que se les olvidó: los consumidores finales. Vamos a ver incrementado el precio, pero que no será traspasado completamente; habrá una parte que tendremos que absorber. Y en momentos de crisis, es bastante difícil”.

Así las cosas, a estas alturas, y con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, criticando el retraso de las críticas (valga la redundancia) de los gremios y profesionales, la líder gremial acotó que “es llorar sobre la leche derramada. Tenemos que hacer un esfuerzo democrático porque tuvo bastante baja participación. No vemos mayor dificultad en poder darle una vuelta a este tema, más cuando el SII no ha dicho nada que deje tranquilos a las personas que tendrán que hacer cambios de sujeto. La fiscalización, según el SII, partirá a partir del 1 de julio. Estamos muy encima y no existieron los cambios. Hagámonos cargo del problema”.

Mercado laboral

En cuanto a la generación de empleo, la líder de Unapyme ve con pesimismo el estado de las cosas: sin reactivación económica y con empresas de menor tamaño con participación a la baja: “Son las consecuencias de una crisis económica feroz y de un problema estructural: las empresas de menor tamaño, que absorben más empleo, de las cuales no se ha hecho cargo la democracia”.

“Tenemos un colapso, las vigas se están resquebrajando. Son consecuencias tremendamente dolorosas para el país. Tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo nos recuperamos. Tiene que ver con la participación: cómo se reparte la riqueza en el país”, concluyó.