Presidente de la Bolsa de Santiago defiende las AFP: “Han tenido resultados como administradores a nivel mundial excelentes”

Este jueves se realizó el seminario “Impactos y desafíos de la nueva reforma tributaria en el mercado de capitales”, donde participó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus.

Fue este último quien se refirió a la reforma de pensiones anunciada por el Gobierno, donde defendió la labor de las AFP. “Personalmente, creo que la capitalización individual es un mecanismo que ha sido muy efectivo y que ha traído muchos beneficios. Pese a esto, también es cierto que ha habido perjuicios, ya que hay muchas personas que no han logrado tener una pensión digna”, señaló.

“La principal de ellas es la baja cotización. Hay mucha gente que no cotiza, trabaja, tiene ingresos, pero no cotizan. Si no hacen esto, no tienen ahorro para sus pensiones. Ahí es donde hay una confusión”, agregó.

En esa línea, el presidente de la Bolsa de Santiago sostuvo que las AFP “durante estos 30 y 40 años que han estado operando, han tenido unos resultados como administradores a nivel mundial excelentes. Están muy bien posicionados como los mejores administradores de cartera”.

Reforma tributaria

Juan Andrés Camus también abordó la reforma tributaria, afirmando que “al presentarse las reformas tributarias generalmente se evalúan y miden sus efectos en recaudación, sin darle la misma importancia a su impacto en la inversión, el ahorro y el crecimiento“.

Además, agregó que “todavía no se termina de implementar la anterior reforma tributaria y estamos entrando a discutir una nueva“.

“Creemos que se proponen medidas que atentan contra la inversión. Un ejemplo de ello es la doble tributación que se genera: por un lado, a la empresa y por otro, a los dividendos que una persona pueda obtener producto del mismo flujo, sin el crédito correspondiente por los impuestos ya pagados por la empresa”, cerró.