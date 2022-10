Ministro Marcel y cifra de desempleo julio-septiembre: “Estamos muy lejos de la catástrofe que muchos analistas han estado anticipando”

Este viernes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la cifra de desempleo publicada esta jornada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) correspondiente al trimestre móvil de julio-septiembre de 2022, la cual llegó a 8,0% a nivel nacional.

Al respecto, desde La Moneda, el secretario de Estado expuso: “Estas cifras lo que nos muestran es que para todos los efectos prácticos, la tasa de desocupación en Chile se ha mantenido estable”.

“En el acumulado de 12 meses tenemos un nivel de empleo superior, alrededor de 500 mil empleos y si bien estos meses se va estancando la generación de empleos nuevos, creo que estamos muy lejos de la catástrofe que muchos analistas han estado anticipando y debemos revisar un poco esos conceptos”, agregó el jefe de la billetera fiscal.

En esa línea, el ministro Marcel afirmó: “Es interesante que durante todo este periodo se hayan generado muchos más empleos asalariados que no asalariados. Si nosotros comparamos el nivel de empleo de hoy que previo a la crisis, estamos por los 500 mil empleos por debajo”.

“Sin embargo, si consideramos lo que ha ocurrido con el empleo asalariado, este está en 500 mil empleos por encima de donde estaba antes de comenzar la crisis”, agregó el titular de Hacienda.

“Un mercado de trabajo con capacidad de adaptarse”

Estas cifras, según el secretario de Estado, “nos están diciendo que los menores empleos, que corresponden fundamentalmente a personas que están fuera de la fuerza de trabajo, que salieron durante la crisis y no han vuelto, correspondían a empleos informales, por tanto, vemos un mercado de trabajo que ha tenido capacidad de adaptarse, que ha tenido resiliencia, en un contexto en el cual la actividad económica ha estado descendiendo mes a mes”.

“Esto nos habla de un ajuste económico que ha sido más moderado de lo que se preveía, donde la idea de que viene un colapso económico no se cumplió en el segundo trimestre y no se está cumpliendo en el tercero y esperamos que no se cumpla hacia adelante”, expresó el ministro de Hacienda.

Finalmente, respecto al desempleo, el ministro Marcel dijo: “Tendremos que seguir monitoreando la situación y el Gobierno está preparado para responder a escenarios de empeoramiento de la situación económica, especialmente para los sectores de menores recursos”.