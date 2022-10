Este jueves 27 de octubre el dólar abrió la jornada con tendencia a la baja y se acerca a la barrera de los $950. En tanto, el cobre registró una jornada de repunte en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo a la información de la Bolsa Electrónica de Chile, la moneda estadounidense inició la jornada en los $953,01, para ascender a los $954,88 a las 9:14 horas.

Sin embargo, el dólar no se ha detenido este jueves y registró un nuevo aumento a los $956,50, para mostrar una baja y continuar a los $955,69 a las 9:24 horas.

Pero la divisa norteamericana continuó fluctuando y se ubicó, hasta el minuto, en los $951,20 a las 09:59 horas, registrando una caída de 0,14%, es decir, 1,1 pesos menos que el cierre del pasado jueves ($952,20).

Por su parte, el cobre registró una jornada positiva en la Bolsa de Metales de Londres, mostrando un repunte en su valor de 0,19%, llegando a los 3,528 dólares la libra del metal rojo.

Precio del cobre BML, 27 de octubre:

US$ 3,528 la libra (US$ 7.777,0 la tonelada)

Variación diaria: 0,19%

Promedio 2022: US$ 4,051 la libra.

