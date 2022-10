Tras el teléfono, Cristian Allendes se escucha satisfecho del Encuentro Nacional del Agro (Enagro) 2022: entre los invitados estuvo el Presidente Gabriel Boric, el expresidente Eduardo Frei, agricultores grandes, medianos y pequeños, y más. Fue una instancia aprovechada por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura para dar cuenta del estado del gremio y también de sus pronósticos para lo que queda de año y el 2023.

Sobre lo último, dijo este jueves en ADN: “Creemos que va a ser una temporada normal, hemos tenido bastante buen clima, lluvias de invierno, que eran las más necesarias, hacia el sur también, y creemos que los precios se verán afectados solamente por la inflación. Todavía los fertilizantes siguen estando muy caros: toda la guerra entre Rusia y Ucrania, que es de donde vienen gran parte de los fertilizantes, y los fletes marítimos, donde tenemos una buena noticia: han estado a la baja respecto a todo lo que es los fletes secos, donde viene la carga no refrigerada y eso ha bajado considerablemente en los últimos meses. La otra buena noticia es que el petróleo también está bajando y eso empieza a hacer bajar los insumos que usa la agricultura. Nosotros no creemos que los precios no van a subir más. Lo descarto: los precios no van a subir más y esperamos que vayan tendiendo a la baja”.

El petróleo está a la baja en el mundo, el dólar en subida. Pese a esa ecuación, “lo que estoy seguro es que las cosas no van a subir más y que debería haber una tendencia a la baja en algunos insumos que usamos nosotros en los próximos meses y esperamos que a lo menos, los productos no van a subir. De bajar, no sabemos, porque al final depende de la oferta y demanda. Pero de subir, ningún caso, y tampoco de escasez. Al contrario, creemos que va a haber una muy buena canasta de productos agrícolas este año, de frutas, verduras, en general, una muy buena canasta de ofertas”, dijo.

Conversaciones con el Ejecutivo

La violencia en la macrozona sur y el resto del país fue parte de los temas que se tomaron los diálogos con el Presidente Boric. La impresión de Allendes fue de una buena recepción: “Recogió y dijo que claramente no puede seguir, y que van a seguir tomando medidas que esperamos que sean las necesarias. También hicimos una invitación: que por favor fuera a la macrozona a conocer la realidad que estaba pasando allí. También lo acogió: dijo que su próxima salida de Santiago iba a ser dentro de las próximas semanas”.

El tratado con el TPP11 fue otro punto en la tabla. Allí, el foco se cambió: “Cualquier side letter que se pida a algún país, el otro país pide algo recíproco. Al final esto es un negocio: si Chile le va a pedir tal cosa a un país, el otro país también va a pedir algo. Entonces, si fuera ese el caso, va a volver al Congreso y puede ser un trámite muy largo”.

El acuerdo con la Unión Europea, por parte del Presidente, fue comprometido a ser ratificado “antes de fin de año”: “Es muy importante porque la Unión Europea es nuestro tercer socio comercial. Si bien ha perdido importancia en los últimos años, sigue siendo el tercer socio comercial en todo para Chile, y especialmente para la agricultura”.

La escasez hídrica, finalmente, fue abordada desde la proposición: “Necesitamos urgente que el tema hídrico sea abordado de una forma muy importante para el Gobierno, a nivel de Estado, y que se tuviera la disposición a nivel de Estado, y también con los privados, de hacer nuevos embalses. Pero ya no esos megaembalses que hoy son muy difíciles social y ambientalmente construir, sino algo más razonable y rápido: embalses medianos que se demoren dos o tres años en construir, que necesitan menos permisos para construir, pero que son de alguna forma urgentes, a la brevedad posible, para que tanto para el consumo humano como para la agricultura tengamos la seguridad y la tranquilidad que si hay dos o tres años que hay falta de lluvia, podamos tener una tranquilidad que no tengamos problemas con los alimentos ni con la bebida de la población”.

Hacia el final, desestimó la extensión de la emergencia agrícola, que rige hasta diciembre: “No nos perjudica en nada, al contrario: no tenemos ningún problema en mantener la emergencia agrícola, pero creemos que el Estado puede destinar recursos a otras cosas que puedan ser más importantes”.

Macrozona sur

El Presidente Gabriel Boric además contó que será la macrozona sur su primer destino para salir de Santiago en la agenda de Gobierno en las próximas semanas.

“Los agricultores quieren que vaya y que constate en terreno y ver cómo se busca una solución duradera. Porque, al final, todos los agricultores, las forestales, sabemos que no es un problema específico de los mapuches, como se dice: hay un problema con los delincuentes, con el narcotráfico”, finalizó Allendes.