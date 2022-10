El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), Ricardo Mewes, valoró el compromiso de despliegue de 25 mil efectivos de Carabineros para este martes 18 de octubre, tercera año de conmemoración del estallido social. Sin embargo, criticó lo que conlleva la situación.

“Que haya más policías en la calle es una buena noticia, sin embargo, hay cosas que nos preocupan muchísimo: por ejemplo, el hecho de que se vaya a bajar a hora peak del Metro, la verdad es que no nos gusta para nada”, señaló en Tele13Radio.

Sobre lo mismo, el líder gremial hizo una revisión desde 2019 a la fecha: “¿Por qué vamos a tener que cerrar los negocios? Ya la estamos pasando mal, ya las ventas son malas, lo vemos en los números e indicadores. Entonces, además que tengamos que cerrar nuestros locales por las manifestaciones porque no nos garantizan la seguridad, no nos parece, y ahí es donde faltan las medidas de la autoridad (…) Llevamos 3 años, son 36 meses en que los locatarios están siendo amenazados y vandalizados todas las semanas. Todos los días viernes, en la zona cero se están generando protestas y manifestaciones de diverso tipo, ni siquiera sabemos de qué se trata. Entonces, aquí claramente hay un tema de falta de seguridad para todos sus locatarios”.

En ese sentido, aseguró que existe “un problema de inseguridad, de temor en las personas”. Citando cifras del gremio, señaló: “Más del 52% de los comerciantes piensan que su barrio es poco o nada seguro, es una cifra de la encuesta de victimización que nosotros hacemos, entonces hay desesperanza y eso me da pena porque claramente no podemos seguir viviendo en un país en que la gente no siente que pueda salir a la calle segura”.

Además del despliegue de carabineros, las autoridades han señalado que el trabajo preventivo comenzará a las 06:00, a lo que sumará un comité de contingencia que funcionará desde La Moneda.