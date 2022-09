Este viernes 30 de septiembre, día en que termina la intervención cambiaria del Banco Central, el dólar abrió a la baja y descendió de los $950. En tanto, el cobre registró una jornada negativa en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo a la información de la Bolsa Electrónica de Chile, la moneda estadounidense inició la jornada en los $964, para descender a los $954,50 a las 9:13 horas.

Sin embargo, el dólar no se ha detenido este viernes y registró una subida a los $960,05, para continuar en bajada a los $953,08 a las 9:49 horas.

Pero la divisa norteamericana continúa fluctuando y se posicionó en los $949,85 a las 10:04 horas, mostrando una variación diaria negativa hasta el momento de 1,32%, es decir, 12,75 pesos menos que el cierre del jueves pasado ($962,90).

Cabe señalar que estos valores en el dólar muestran una baja importante en comparación a los casi $1.000 pesos registrados el pasado lunes 26 de septiembre y se enmarca en el último día de la intervención cambiaria del Banco Central realizada en julio de este año para hacer frente a la importante alza de la moda internacional.

Por su parte, el cobre registró una jornada negativa en la Bolsa de Metales de Londres, marcando un descenso en su valor de 0,18%, llegando a los 3,469 dólares la libra del metal rojo.

Precio del cobre BML, 30 de septiembre:

US$ 3,469 la libra (US$ 7.647,0 la tonelada)

Variación diaria: -0,18%

Promedio 2022: US$ 4,111 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) September 30, 2022