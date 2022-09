Este martes 27 de septiembre el dólar abrió a la baja y se alejó de los $990 marcados la jornada anterior, en donde rozó los $1.000. Por su parte, el cobre registró una jornada positiva en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo a la información de la Bolsa Electrónica de Chile, la moneda estadounidense inició la jornada en los $990, para descender a los $980 a las 9:26 horas.

Sin embargo, el dólar no se ha detenido este martes y registró una subida a los $986, para continuar en bajada a los $983,75 a las 9:54 horas.

Pero la divisa norteamericana continúa fluctuando y se posicionó en los $982,35 a las 10:18 horas, mostrando una variación diaria hasta el momento de menos 1,27%, es decir, 12,65 pesos menos que el cierre del martes pasado ($995).

En tanto, el cobre registró una jornada positiva en la Bolsa de Metales de Londres, marcando un aumento en su valor de 0,35%, llegando a los 3,391 dólares la libra del metal rojo.

Precio del cobre BML, 27 de septiembre:

US$ 3,391 la libra (US$ 7.475 la tonelada)

Variación diaria: +0,35%

Promedio 2022: US$ 4,122 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) September 27, 2022