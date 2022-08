Este miércoles 31 de agosto el dólar revirtió la tendencia a la baja registrada en las últimas jornadas y se posicionó en los $900. En tanto, el cobre registró una jornada negativa en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo a información de la Bolsa Electrónica de Chile, la moneda estadounidense inició la jornada en los $894, para bajar a los $891,35 a las 9:08 horas.

Sin embargo, el dólar no se ha detenido este miércoles y registró un alza a los $898, para luego posicionarse en los $899,99 a las 9:35 horas.

Asimismo, la divisa norteamericana continuó fluctuando, para ubicarse en los $900 a las 9:59 horas, registrando una variación diaria, hasta el momento, de 0,97% (8,64 pesos).

Por su parte, el cobre registró una nueva jornada negativa en la Bolsa de Metales de Londres, marcando una disminución de -2,40% en su valor, llegando a los 3,502 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 31 de agosto:

US$ 3,502 la libra (US$ 7.721,0 la tonelada)

Variación diaria: -2,40 %

Promedio 2022: US$ 4,191 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) August 31, 2022