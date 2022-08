El precio del cobre alcanza su punto más alto en dos meses

Este viernes los precios del cobre llegaron a su punto más alto en casi dos meses en la Bolsa de Metales de Londres, por lo que hay buenas noticias para la economía chilena.

El principal material de exportación del país llegó a cotizarse en US$8.297 cada tonelada en el mercado de Londres, lo que configura un salto de 2,1% en relación con el cierre anterior.

Por otro lado, la cotización al contado de esta materia prima cerró con un alza de 1,96% a US$3,772 la libra, llegando a su nivel más alto desde el 29 de junio.

De esta forma, el precio del cobre terminó la semana con el aumento de 3,28% y acortó su caída en lo que va del año a un 14,2%.

De acuerdo a las cifras de la Comisión en Chilena del Cobre (Cochilco), estos números revelan una recuperación del cobre desde el mínimo en 20 meses que alcanzó en julio pasado y también equivalen a una distancia importante frente al máximo histórico de US$4,8 que marcó en marzo de este año.

Este incremento se enmarca en las preocupaciones del mercado sobre los efectos de la crisis energética en la producción del metal.

“Mientras la oferta sea destruida por la crisis energética a un ritmo más rápido que la demanda por las políticas de línea dura de los bancos centrales, los fundamentos de los metales básicos se verán afectados”, dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

El mercado chino del cobre, considerado el más importante del mundo, se está ajustando a los efectos de la crisis energética provocada por la sequía que vive el país, como el racionamiento de electricidad, por lo que la producción del metal se ha visto reducida en un contexto que los inventarios ya eran bajos.

Precio del cobre BML, 26 de agosto:

US$ 3,772 la libra (US$ 8.315,0 la tonelada)

Variación diaria: 1,96 %

Promedio 2022: US$ 4,199 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) August 26, 2022