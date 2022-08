Tras una caída cercana a los 20 pesos la pasada jornada, este miércoles 24 de agosto el dólar abrió al alza. Mientras que el cobre mostró una pequeña baja de menos de un punto en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo a la información de la Bolsa Electrónica de Chile, la moneda estadounidense inició la jornada en los 921 pesos, para subir a los 922,85 a las 9:22 horas, dejando atrás los 917 del pasado 23 de agosto.

Pero el dólar no se ha detenido este miércoles y registró un nuevo descenso a los 912,50 pesos, para luego posicionarse en los 915 a las 9:59 horas.

Por su parte, el cobre registró una jornada negativa en la Bolsa Electrónica de Chile, marcando una baja de -0,85 %, quedando en 3,643 dólares la libra, llevando a hasta la fecha a un precio promedio durante este 2022 de US $4,205 la libra.

Precio del cobre BML, 24 de agosto:

US$ 3,643 la libra (US$ 8.031,50 la tonelada)

Variación diaria: -0,85 %

Promedio 2022: US$ 4,205 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) August 24, 2022