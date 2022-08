El diagnóstico es transversal: la economía nacional está desacelerándose. A ello se suma también una inflación incesante que afecta a Chile y el mundo. Ingredientes todos que podrían resultar en una recesión, en el caso de ser constante en el tiempo, y que es algo que han visto ya en la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánico (Asimet). Al menos así lo dio cuenta este lunes el líder del gremio, Dante Arrigoni, en conversación con ADN.

Según los últimos informes, “el sector industrial decayó en torno al 4%”, dijo Arrigoni. Y agregó: “Vemos los inicios o vestigios de una recesión. Afortunadamente no se ha traducido en reducción de personal. Además, tenemos un déficit de 500 mil puestos de trabajo que no hemos logrado entregar a la gente. Hay un desafío: la actividad económica se tiene que reactivar. Los temas e incertidumbre sobre la mesa no ayudan”.

Esto último, puntualmente por las expectativas sobre el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Con todo, para el 2023 se espera un crecimiento del 0%, lo que también afectaría el sector metalúrgico y metalmecánico: “Uno de los temas principales que ve el proyecto constitucional son la pesca, la minería, la agroindustria, que tienen mucho encadenamiento con nuestra industria. El escenario no es fácil, es complejo, y con crecimiento del 1%, 2%; la recaudación que pretende el Gobierno con la reforma tributaria no se va a lograr. Entonces es complejo”.

Arrigoni se refiere al ambicioso proyecto del Ejecutivo para lograr una recaudación del 4% adicional del Producto Interno Bruto (PIB). “La última reforma tributaria que apuntaba a recaudar 3% solo logró hacer 1,5%, es decir, la mitad. Entonces, para poder recaudar ese porcentaje tan gran del PIB el país tiene que crecer y por eso necesitamos un crecimiento en torno del 5%. Para eso, se necesita una inversión en torno al 20% del PIB, que se traduce en una inversión en torno a los US$60 mil millones y hoy solo tenemos del orden de US$18 mil millones. Estamos en un tercio de lo que Chile necesita y eso es indiscutible. Está afectado por las inseguridades y el tema constitucional”, resumió.

¿Cuál es la postura de Asimet frente al plebiscito? “Nosotros no estamos ni por el Rechazo ni por el Apruebo. Nosotros estamos colocando estos temas sobre la mesa porque afectan la inversión, el crecimiento y son temas que no están claros. No es un misterio que la propuesta constitucional tiene deficiencias y queremos darle una visión de industria y tratarlos desde un punto de vista de cómo afecta a la inversión y a la actividad económica del país”, señaló.

Reforma tributaria

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que la reforma tributaria iría con indicaciones del Ejecutivo en materia de royalty minero, en impuesto a utilidades retenidas y en fondo de créditos impositivos. Una respuestas “tibias“, según dijo el presidente de Asimet, y que en el global de la reforma no alcanzan los que, dice, deberían ser los tres pilares fundamentales de alguna propuesta de ese calibre.

“Una buena reforma tributaria debe tener tres objetivos: recaudación, inversión y ahorro. La propuesta que se presentó es básicamente recaudación y deja de lado o de forma tibia la inversión y el ahorro, que son fundamentales para un país como el nuestro. Tenemos que volver al crecimiento en torno al 5% que tuvimos en los famosos 30 años y el proyecto de reforma tributaria no soluciona el ahorro y la inversión. Hay que hacerle mejoras. Y está también el tema constitucional que los chilenos nos merecemos y que nos permita ser el país moderno que queremos”, dijo.

Finalmente, sobre las 40 horas, Arrigoni indicó que “Chile tiene que caminar hacia allá, pero hay que considerar que Chile es la mitad de productivo de los países de la OCDE que nos comparamos. Ahí estamos en gran déficit”.

“Chile es de las economías más abiertas del mundo, tenemos tratados de libre comercio con 64 economías, competimos con todos los países. Y esta productividad del 50% nos afecta, nos hace perder competitividad y disminuir de 45 a 40 horas afecta la productividad. Le hemos dicho a la ministra (del Trabajo, Jeannette Jara) que apoyamos la reducción de la jornada de trabajo, pero tenemos que tomar medidas para aumentar productividad y para eso se necesita incentivar inversión, la modernización, la tecnología, etc. y para eso se necesitan medidas de largo plazo”, concluyó.