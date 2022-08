Una histórica alza del 20,6% interanual registró el valor de la canasta básica durante el mes de julio, la cual alcanzó los $58.003, siendo este el mayor aumento registrado.

El plátano, la zanahoria y la merluza son parte de los productos que vieron un mayor incremento en su valor durante el mes recién pasado.

Sobre estas cifras se refirió el economista, fundador y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, Andrés Solimano, quien en conversación con ADN Hoy explicó que “Chile y otros países pasaron de una inflación del orden del 2% o 3% al año, a una inflación de entre 10% y 13%, en el caso de nuestro país, en menos de un año”.

Asimismo, Solimano indicó que se ha “triplicado las tasas de inflación histórica de los últimos 20 años. Eso está originado en los efectos de la pandemia por covid-19″.

“Los precios de los alimentos no empezaron a aumentar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Si uno ve los índices de la FAO o de otras instituciones internacionales, los alimentos vienen en alza desde el 2020. Lo que pasa es que como Ucrania y Rusia son productores muy importantes de granos y cereales, se interrumpió la fuente de oferta, pero eso se ha empezado a restablecer”, aseguró.

En esa línea, el economista enfatizó en que “alimento y energía son los ítems más golpeados con el aumento de la inflación”.

Ayudas del Gobierno y mecanismo de estabilización para la canasta básica

Respecto a la labor del Gobierno en esta materia y cómo hacer frente al alza en la canasta básica, el presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo manifestó que “el programa Chile Apoya, el cual consta de tres mil millones de pesos, es equivalente al 1% del PIB. Yo creo que se podrían invertir más recursos en estos programas. Los esfuerzos del Gobierno son valorables, pero si uno mira objetivamente las cifras del programa de protección social ante la situación inflacionaria, yo las encuentro un poco insuficientes“.

“Lo otro es que el Gobierno ha logrado estabilizar o activar mecanismos de estabilización de los precios de energía, o habido un intento. Pero no he visto intentos, no es tan fácil tampoco, de estabilizar el costo de la canasta básica“, agregó.

Por ello, Andrés Solimano planteó la idea de un mecanismo de estabilización para el valor de la canasta básica, o para algunos productos que compongan esta. “No estoy planteando controlar o fijar los precios, pero sí algún mecanismo de estabilización. Tener algún sistema en el que puedan haber inventarios de oferta, para cuando suban los precios vender en el mercado”, expuso.

“Hay mecanismos de estabilización, por ejemplo, del trigo. No es tan fácil operativamente hacerlo, pero sería bueno considerarlo en el rango de opciones“, cerró.