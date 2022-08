Este jueves 11 de agosto el dólar abrió nuevamente a la baja y se ubicó cerca de los 880 pesos. Por su parte, el cobre registró una nueva alza en la Bolsa de Metales de Londres.

Según los datos de la Bolsa Electrónica de Chile, la moneda estadounidense inició la jornada en los 882 pesos para luego subir a los 885 a las 8:45 horas.

Pero el dólar no se detuvo la mañana de esta jornada y registró una nueva subida a los 886 pesos, para luego posicionarse en los 889,5 a las 9:09 horas.

Sin embargo, la divisa siguió fluctuando y se posicionó en los 880,75 pesos a las 9:59 horas, marcando hasta el momento, una diferencia de 7 pesos en comparación a los 887,50 en los que cerró el pasado miércoles.

En tanto, el cobre registró una nueva alza en la Bolsa de Metales de Londres, mostrando una variación positiva de 2,06 %, llegando a 3,692 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 11 de agosto:

US$ 3,692 la libra (US$ 8.140,0 la tonelada)

Variación diaria: 2,06 %

Promedio 2022: US$ 4,238 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) August 11, 2022