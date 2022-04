En el marco del programa de reactivación económica “Chile Apoya”, el gobierno se puso como objetivo para el 2022 aumentar el sueldo mínimo hasta los $400 mil. Estas modificaciones suelen encender las alarmas en las empresas pequeñas y medianas, pero el ministro de Economía, Nicolás Grau, se reunió con representantes del gremio, a fin de explicarles la implementación de este nuevo tope mínimo de ingresos. La presidenta de la Unión Nacional de organizaciones gremiales de la micro, pequeña y mediana empresa (Unapyme), Gianina Figueroa, en conversación con ADN Hoy, resumió así el encuentro: “Fue bastante interesante y productivo”.

Pero pese a la visión optimista, en cuanto a la propuesta en concreto y los alcances al gremio que representa, Figueroa cree que Chile apoya es una “propuesta está bastante deficiente: aquí no hay mirada sistémica y cuando no hay, no se asume el problema en el que estamos”.

“Cuando se habla de mejorar el subsidio de cesantía, tenemos deudas muy grandes que arrojamos los trabajadores acogidos a eso en pandemia. Tenemos que solucionar lo que quedó de la pandemia. Hemos hecho críticas profundas a los mecanismos de fomento, que fueron eficientes e ineficaces en la pandemia (…) Llamar al endeudamiento, hablar del seguro de cesantía, flexibilizar las garantías del Fogape, no sirve. Necesitamos vender y participar, y ahí no hay ninguna propuesta”, aseguró.

El Presidente Gabriel Boric comprometió, en enero pasado, una mesa de diálogo para poder abordar los problemas económicos de las pequeñas y medianas empresas. Pero “no ha podido ser posible”, aseguró Figueroa: “el problema de las PYMES es mucho más profundo que un mecanismo de ayuda al sueldo mínimo: la economía chilena tiene problemas estructurales. Expulsa de los mercados a miles de Pymes, año tras años; más del 98% de las empresas chilenas tiene que vivir apenas con el 10% del mercado y eso genera estas discusiones tan dolorosas, que tienen que ver con cómo pagamos más y mejor, pero la precarización del empleo tiene directa relación con las bajísimas ventas de las empresas de menor tamaño, teniendo sobre nuestros hombros más del 50% del empleo”.

“El diálogo tiene que ser más profundo”, aseguró la líder gremial, agregando que “el gobierno del Presidente Boric no puede hacer lo mismo que se ha hecho en los últimos 30 años. Vamos a luchar muy fuertemente para que, una vez más, no haya un gobierno que no ponga foco en el desarrollo y la desconcentración del mercado para tener un mejor bienestar. Porque finalmente tenemos que dialogar no por un sueldo mínimo, sino por un sueldo justo”.

Con todo, los primeros acercamientos (los prelegislativos) son “una señal correcta”. Aunque el escenario se agrava, a juicio de la presidenta de las Pymes, cuando diagnostica que hoy “es el momento más crítico de las empresas de menor tamaño durante los últimos 30 años”.

Por lo pronto, lo claro (al menos desde el Gobierno) es que el aumento del sueldo mínimo será sobre la inflación, según lo entendido por Figueroa. “No había un cálculo actual, pero entendimos que habría un desfase de tres meses y después seguiríamos conversando para poder afinar”.

“Con los problemas profundos de las empresas de menor tamaño, que tiene que ver con deudas acumuladas y por cierre forzado en pandemia, la mayoría de las empresas nuestras no accedieron a los Fogapes y los que lo hicieron, no pudieron negociar. No hemos podido tener los niveles de venta antes de la pandemia, que eran escasos. Aún hay 100 mil personas en turismo que no han podido reingresar al mundo laboral. La situación económica de las empresas de menor tamaño es bastante compleja y aún no hemos podido ver mecanismos para recuperarlo”, agregó la presidenta.

A modo de conclusión, apuntó al fondo de la economía nacional: “Aún no hemos resuelto los problemas bases que trajo la pandemia, y a eso se suman las participaciones de las ventas. Estamos conversando el mecanismo. Nos queda la sensación que nos podremos ajustar y que nos quedan hacer todos los esfuerzos para poder ajustar el sueldo mínimo. Por eso la premura para sentarnos en la mesa y ver cómo pagamos mejores sueldos. La desigualdad radica aquí: en que tenemos poco acceso al mercado. Y mientras no seamos capaces de revertir o caminar a esta desigualdad, no podremos mejorar los sueldos del país”.