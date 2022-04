Subsecretario de Agricultura por alza de precios en alimentos: “La explicación viene del mercado internacional”

El subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes conversó con La Prueba de ADN sobre el alza de precios en los alimentos a raíz de la inflación que afecta al país.

Durante la jornada de este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de marzo de 2022.

Se registró un crecimiento de 1,9%, el mayor aumento mensual desde octubre de 1993, cuando fue de 2,6%. Con esto, el precio del pan creció 5,9% en marzo y acumula 19,1% en 12 meses.

Desde Ministerio de Agricultura existe un análisis respecto al escenario económico internacional que afecta a Chile y las consecuencias que se ven reflejadas en los valores.

“Los alimentos han contribuido fuertemente a esta alza del IPC. Habíamos visto algunas señales que nos daban el precio del aceite. Vamos al supermercado y vemos cómo los precios fueron subiendo, pero no esperábamos un golpe tan fuerte”.

“La explicación, más que en el mercado nacional, viene siendo del mercado internacional. La invasión de Rusia sobre Ucrania, ha llevado a que los países que son grandes productores de grano hayan contraído su producción y exportación“, señaló Guajardo.

Bajo la misma línea, hizo referencia a que se trata de un alza de valores que no son comunes y que no responden netamente al incremento estacionario, sino más bien a una inflación de carácter mundial. “Claramente está influenciado por una situación internacional, un alza que no se puede explicar con factores internos ni nacionales”.

Chile ante una inflación internacional

Si bien el subsecretario José Guajardo Reyes declara desde su puesto en el ministerio de Agricultura, hay una postura clara frente al alza de precios en los alimentos.

Hay varias ideas planteadas para combatir los altos valores, desde diferentes disciplinas, entre las que destaca la opción de contención de precios rebajando el IVA a los alimentos.

Bajo la mirada de Guajardo, “son medidas economicistas” y desde su cartera buscan “opciones agrícolas, para ver cómo podemos echar mano a nuestros recursos para ayudar“.

“Uno de los temas importantes es ver cómo se ha ido perdiendo la capacidad de asegurar nuestros alimentos (…) hemos quedado muy expuestos a los vaivenes del mercado internacional“.

Otro punto en los que hizo énfasis el subsecretario es la complicada realidad que enfrenta el país en torno a las condiciones climáticas. “En Chile tenemos una situación de cambio climático, de déficit hídrico”, planteó.

Bajo ese sentido, indicó que como ministerio tienen el desafío de ayudar a los productores para que cuenten con los recursos necesarios para volver a producir.

En relación a la producción y exportación que genera el país, señaló que “también tenemos que preocuparnos de autoabastecernos para situaciones críticas como esta“.