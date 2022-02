El XXXIV Informe de Deuda Morosa elaborado por la Universidad San Sebastián y Equifax arrojó que solo durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, la cifra de deudores morosos alcanzó las 4.037.742 personas.

Y aunque es entendible que con la situación actual sea difícil ponerse al día, hay cuatro formas que son absolutamente legítimas para poder salir de las deudas y mejorar su economía familiar.

Repactar

Si revisando los intereses y el valor de esa cuota mensual nos damos cuenta que el presupuesto familiar no nos alcanza para pagarla, el cliente puede acercarse a la empresa y hacer una repactación de su deuda para que así pueda pagarla en un mayor número de cuotas (aunque posiblemente también con más intereses) pero con montos de pago mensuales mucho más bajos.

Prescripción de la deuda

“En Chile las deudas prescriben después de 5 años”, asegura Armando De Laire Forttes, abogado y socio fundador del equipo jurídico Adiós Deudas.

Pero, ¿qué significa que una deuda prescriba? Eso quiere decir que luego de cinco años la empresa no puede seguir haciendo el cobro de la deuda ya que esta se elimina del sistema después de ese periodo de tiempo, por lo que el deudor tampoco tiene la obligación de seguir pagando.

De Laire señala, sin embargo, que hay que ser cautelosos con las prescripciones. “Hay que tener cuidado, ya que mientras no hayan prescrito, la empresa aún puede demandarte y por lo tanto quitarte tus cosas. Esta es una buena solución solo si la empresa a la que le debes no ha realizado una acción de cobranza en mucho tiempo. Si ha pasado más de un año sin noticias, entonces es poco probable que sigan con el proceso y ahí sí te conviene esperar la prescripción“, señaló.

Ley de Quiebras

En nuestro país, la Ley 20.720 permite que cualquier persona natural se pueda declarar en quiebra si su endeudamiento es mayor que su capacidad de pago, rematando sus bienes para así poder pagar sus deudas y eliminarlas definitivamente.

¿Cuál es el punto? Que no importa el valor de los bienes, la ley da la opción de que con la ganancia que se obtenga todas sus deudas queden saldadas, sin importar si estas cubren el total adeudado o no. Esta ley también ayuda a obtener mejores beneficios para repactar, aunque no es su punto principal.

Pagar

Es la opción más obvia, pero en algunos casos la más difícil e incluso en muchos casos inaccesible. El consejo de los expertos es siempre intentar pagar el total de nuestras deudas y evitar caer en la “bicicleta financiera”, en donde el cliente se adquiere una deuda para pagar otras, entrando en un círculo vicioso.

El llamado es, finalmente, a tratar de no endeudarnos más allá de lo que podamos pagar después.