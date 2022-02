En una economía globalizada, los efectos de la guerra en el este europeo entre Rusia y Ucrania tendrá consecuencias del mismo alcance. Los mostraron las bolsas del mundo durante el jueves, y este viernes el decano de la facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, problematizó en ADN Hoy los alcances que podría llegar a tener en la economía local.

Si hubiese que dar un consejo en este escenario, el experto es claro: “Lo mejor es abstenerse de tomar decisiones trascendentales, en la medida en que el ruido se disipe y veamos cómo decanta la situación“.

“Mejor mantenerse en una posición de cautela. No es fácil hacerlo en la bajada. No es el momento para tomar grandes proyectos. Lo más probable es que, esperamos, decante rápido y con la menor cantidad de pérdidas humanas y teniendo la tranquilidad que nuestra política fiscal tiene herramientas importantes y contundentes para hacer frente a este tipo de situaciones: tenemos el MEPCO, que nos permite suavizar el movimiento de los combustibles; el FES, que nos permite ir en ayuda de los más necesitados“, agregó el académico.

Sobre las áreas en las que podrá afectar en la economía local en particular, Montero planteó que es algo que “ya nos estaba afectando: es la trayectoria reciente de los precios de los combustibles y la presión que experimenta la inflación en nuestro país. Ambos son un panorama complejo para el ciudadano de a pie. Los efectos, lamentablemente, van a ser bastante rápido: los mercados internacionales corrigieron los precios de los activos, los comodities subiendo de manera importante, entre ellos el petróleo. Más temprano que tarde estos efectos van a reflejarse de manera muy nítida en nuestra economía, lo que viene a agudizar algo que veníamos dibujando para este año”.

Si bien como país no importamos muchos bienes desde Rusia, la escasez de oferta a nivel mundial podría presionar en términos generalizados los precios de los mercados: “se verán afectados los inventarios, los stocks, también la especulación, donde en los derivados la gente empezará a apostar a futuro en los precios para cubrirse o tener ganancias. La trayectoria de estos elementos van a resentirse fuertemente en nuestra economía. Esto le pone una tarea difícil al Banco Central: vamos a tener una inflación donde lamentablemente le está llegando más combustible al fuego”.

Otro de los efectos podría ser en los fondos de pensiones, considerando los riesgos y las especulaciones con las que funcionan: “Cuando se ve las bolsas mundiales cayendo, habrá efectos en la riqueza neta de los chilenos que se va a materializar en que nuestros fondos, valorizados en ‘valor cuota’, van a verse resentidos fuertemente. En términos concretos, no va a ser un buen momento para jubilarse. La bolsa de dinero que uno tiene para jubilarse se verá resentido en la medida en que crezca el conflicto y se alargue en el tiempo“.

“El intercambio comercial con la economía rusa con nosotros no es tanto, pero dado el peso específico de la economía rusa es tan importante en el globo, va a afectar a la economía. Sobre las sanciones, hay varias que se han señalado, de hecho hay algunas vigentes, pero uno puede pensar que podrían no tener efectos en nosotros, pero la verdad es que sí podría hacerlo: se habla de entorpecer operaciones de bancos rusos importantes, además del sistema SWIFT, que facilita pagos; la exportación de salmón de Chile a Rusia, que es importante también. Entonces podría estar afectando algo que se avizoraba para este año: precios más altos, combustibles más altos, mayor presión en la inflación, no solo la general, sino los subyacentes que reflejan los pesos internacionales. Estamos en una situación delicada y al Banco Central se le ponen difíciles las políticas monetarias”, agregó también el decano.

La inflación, desde la proyección de Montero, será de oferta: los precios suben y la economía se ralentiza: “Si a eso le sumamos un BC que aumenta la tasa de política monetaria, probablemente en el margen contenga la inflación, pero la desaceleración que provocará a la economía nacional puede ser un frenazo importante, incluso llevándonos a una posible recesión”.