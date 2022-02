Rosanna Costa, a la cabeza del Banco Central: “Mi presidencia parte con el primer y gran desafío de controlar la inflación”

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, habló de su llegada a la testera del ente emisor, luego que el Presidente Sebastián Piñera la designara para el cargo, tras la partida de Mario Marcel.

En entrevista con La Tercera, la primera mujer en asumir esta función también se refirió a cómo será su relación con Marcel, quien asumirá como ministro de Hacienda en el gobierno de Gabriel Boric.

Además, detalló las gestiones que realizará con la Convención Constitucional y comentó el fuerte aumento del IPC en enero.

“Cuando vine al BC lo hice como una consejera más y sin ninguna expectativa de llegar a ser presidenta. Nunca dije ‘mi aspiración es llegar a ser esto o aquello’. Siempre he disfrutado los trabajos que he hecho donde los he hecho, sin pensar en el siguiente paso, y así se fue construyendo mi carrera”, expresó.

Los desafíos para este 2022

Respecto de cuál será su misión más importante como la titular del Banco Central, Rosanna Costa afirmó que “mi presidencia parte con el primer y gran desafío de controlar la inflación. Este es un problema que hoy está presente a nivel global, pero que en el caso nuestro tiene particularidades propias”.

“Es un desafío difícil, porque se da en medio de una situación macroeconómica compleja, pero muy relevante, dado que la inflación genera un costo social grande“, puntualizó.

También apuntó que hay que “implementar los cambios institucionales y de gobernanza del BC que provengan de las normas que se aprueben en la Convención Constituyente”.

El IPC de enero

Rosanna Costa descartó que exista una inflación “desatada”, a propósito del incremento del IPC. “Fue una sorpresa respecto a las perspectivas que teníamos, como lo fue para el mercado. Esta sorpresa se suma a la sorpresa del IPC anterior, aunque en diciembre fue principalmente en su componente volátil”, indicó.

Sin embargo, también hizo una advertencia respecto a la tasa de interés, que ya se posiciona en 5,5%. “Tenemos una inflación alta y más persistente, y que nos ha sorprendido en su último registro. Esto significa que lograr la convergencia a la meta requerirá de una política monetaria diferente“, sostuvo Costa.

“Como el mercado anticipa correctamente, esta mayor inflación hará necesaria una política monetaria más restrictiva que la que teníamos considerada en diciembre (…) El IPC de enero es un registro que nos esta indicando que se requieren mayores tasas que las que teníamos contempladas“, recalcó la presidenta del Banco Central.