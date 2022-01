Distribuidores de Combustibles por posible fin del Mepco: “El fisco no va a tener recaudación por efectos de amortizar los precios”

El Mecanismo de Estabilización de Precio de Combustibles (Mepco) está al rojo: el Ministerio de Hacienda presentó al Congreso una indicación para legislar su modificación. Esto, luego que el titular de la cartera, Rodrigo Cerda, notificara que el mecanismo está llegando a su tope anual, lo que gatillaría el cese de su aplicación y en consecuencia, un aumento considerable de los combustibles.

El Mepco hoy en día, según Cerda, subsidia $100 por litro. El límite es de US$500 millones anual. De tocar techo, las gasolinas podrían subir $100 por litro, aproximadamente.

Ante este escenario fue que Fernando Rodríguez, presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Chile (Adico) conversó con ADN sobre las posibilidades a futuro.

“Indudablemente que las personas sienten molestia al ir a echar combustible y ver que cada semana se está incrementando más”, dijo de entrada Rodríguez, y luego explicó: “El Mepco está funcionando con el impuesto específico que tienen los combustibles: en el caso de las gasolinas, son 6 UTM, alrededor de $320 y tantos, y hoy ese valor está rebajado en ciento y tantos. O sea, quedan doscientos y tantos que ir amortizando las próximas altas. Esto le entrega un tremendo problema al fisco, porque el impuesto al combustible recauda alrededor de US $2.000 millones anuales y el fisco no va atener esta recaudación si se empieza a acabar por efectos de amortizar los precios. Es un problema grave, porque el fisco no va a tener recaudación necesaria y los programas financieros no van a poder ocurrir”.

Pero frente a este escenario, el porvenir, según el mismo presidente de Adico, es de volver a bajar: “Esto es cíclico: tenemos un peak que se prevé que va a poder seguir subiendo, porque el hemisferio norte está demandando más combustible, pero pronto se va a revertir esta situación, como en 2020, que por efectos de la pandemia, los combustibles empezaron a bajar tanto que tenían un impuesto específico de $500″.

Con todo, existen consecuencias al mercado de los combustibles, más aun con cambios en el comportamiento: “El problema para nosotros y para las industrias es que vendemos menos litros, porque la gente en Chile hace rato fijo si límite para comprar combustible, dependiendo de dónde se mueva y las actividades que estén desarrollando”.

“Nosotros como distribuidores cada día vendemos menos litros, estamos rentando menos porque ganamos por litro vendido. Si el precio sube, no es que ganemos más; al contrario, si sube el precio, el usuario compra menos litros”, concluyó Rodríguez.