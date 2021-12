Fiscalía Nacional Económica anunció que estudiarán el mercado de las funerarias

Luego del concluyente estudio sobre el mercado del gas (que identificó precios no competitivos), la Fiscalía Nacional Económica anunció el séptimo estudio de mercado, el cual se realizará durante el 2022 y cuyo protagonista, en esta oportunidad, será el mercado fúnebre, en particular, las funerarias y cementerios que operan en Chile.

De forma preliminar, la Fiscalía identificó alta dispersión de precios en este mercado, pese a que los servicios y bienes son muy similares entre sí. Una de las razones, a juicio de la misma FNE, podría ser el “sesgo de comportamiento”: personas que contratan estos productos o servicios en estados de alta vulnerabilidad emocional, dado los motivos para el acercamiento.

Otro de los puntos que levantó las sospechas en la FNE fue la opacidad en los precios y servicios prestados, lo que se cruza con las presiones legales para resolver rápidamente el futuro del fallecido (la regulación sanitaria exige servicios funerarios dentro de 48 horas después del fallecimiento).

Además, en el sondeo ex-ante se consignó que las mismas empresas ofrecen ofertas tipo “pack”: por ejemplo, servicios funerarios con arreglos florales u obituarios en internet por un mismo precio.

El fiscal Ricardo Riesgo se refirió a esto. “El mercado de funerarias y cementerios es muy relevante para la población, porque obliga a las familias a realizar un gasto ineludible, muchas veces inesperado, en un momento de gran vulnerabilidad emocional, y que representa un porcentaje importante de su presupuesto mensual. Por eso, vamos a analizar cómo está funcionando para detectar sus fallas y poder hacer las recomendaciones que permitan mejorar la competencia en beneficio de las personas”, dijo.

De acuerdo a información disponible en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile mueren alrededor de 110 mil personas al año. Según datos del Ministerio de Salud, en el marco de la pandemia causada por el covid-19 este número aumentó a casi 126 mil en el 2020.

Los gastos asociados a funerales y sepulturas o cremaciones, según el mismo sondeo previo de la FNE, pueden representar al menos 28% del ingreso mensual de los hogares chilenos, sobre la mediana del ingreso por vivienda nacional, estimado en $800 mil y $836 mil, según el mismo INE.

Este informe debería ser publicado en diciembre de 2022.