“No hay monedas”: Banco Central llamó a solucionar el problema de circulación en ferias y otros comercios “rompiendo el chanchito”

¿Le ha pasado que quiere comprar una bebida, un dulce o el diario y que al querer pagar con un billete se lo nieguen porque no hay vuelto? La escasez de circulación de monedas en ferias y pequeños comercios, o en mercados como La Vega y Lo Valledor, es un problema que hace meses se viene intensificando, derivado directamente de la pandemia del coronavirus, y que desde el Banco Central llaman a ayudar a solucionar con una simple práctica: usar las monedas que hay en casa, o en otras palabras, “romper el chanchito”.

Al respecto, la gerente tesorera del Banco Central, Cecilia Feliú, dijo en ADN que “la sensación es de escasez porque hay muchas monedas afuera, por lo tanto lo que hay que hacer es sacar esas monedas, usarlas, o llevarlas donde se necesiten ya sea en los comercios, las máquinas recolectoras, o llevarlas a los comercios donde se necesitan monedas, el Banco Central también recibe monedas a cambio de billetes, lo que le pedimos a la gente es que las saque de las casas donde las tiene acumuladas”.

Claro, el llamado es porque desde hace más de un año que el banco emisor identificó el problema y comenzó a acuñar más monedas, pero finalmente lo que ocurre es que salen a circulación, las personas las reciben y no las vuelven a ocupar en el comercio. Todo esto, porque se prefiere el pago con tarjetas de crédito o débito.

Por esto, cuando las personas van a la feria o a pequeños comercios, se les pide pagar con el monto justo o con tarjetas porque simplemente no hay vuelto, o hay muy poco.

“Ahora el gran problema que tenemos es de circulación de monedas, no hay problemas de circulación de billetes. Se han tenido que acuñar mas monedas, desde el año pasado que estamos acuñando más monedas, seguimos acuñando más monedas, pero mientras esas monedas no circulen, no sirve, y ese es el problema de escasez que tenemos hoy en día”, apuntó Cecilia Feliú.

En el fondo, para enfrentar la escasez de circulación de monedas, lo que se pide es justamente usar las que andan al final de la cartera, en las mochilas, olvidadas en los bolsillos de las chaquetas, o en el auto, ya que así se ayudará directamente a la recuperación de la economía y a que el efectivo vuelva a circular.

“La pandemia nos dejó con este problema de escasez de monedas. Tenemos que ayudar a que esas monedas vuelvan al circuito para que el mundo del sencillo se vuelva a reactivar“, puntualizó la gerente tesorera del Banco Central, así que ya sabe… hay que “romper el chanchito”.