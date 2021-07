Jefe programático de Daniel Jadue le respondió a Nicolás Eyzaguirre: “Nuestro programa es perfectamente realizable”

Las propuestas presidenciales respecto a la economía sacan chispas a días de las primarias presidenciales. En ADN Hoy, el economista, exministro de Hacienda y cercano al comando de Paula Narváez, Nicolás Eyzaguirre, apuntó sus dardos hacía el programa de Daniel Jadue en este sentido.

El candidato del Partido Comunista (PC) presentó una propuesta para subir en 10 puntos el PIB del país, siendo catalogado como “imposible” por Eyzaguirre. “Tampoco se va a crecer, como plantea Jadue. Pegar un impuestazo, para subir 10 puntos el PIB en cuatro años, es francamente imposible sin trancar la economía”, sostuvo.

Las palabras del exministro no pasaron desapercibidas, y el jefe programático de Daniel Jadue, el economista Fernando Carmona, le respondió a Eyzaguirre en exclusiva para ADN.

“Creemos que Eyzaguirre no ha estado mirando los cálculos que nosotros hemos hecho. Pero además nos llama la atención la baja recaudación fiscal que ellos proponen para un programa que, al menos desde nuestra opinión, se ve bastante parecido al nuestro en términos de costos“, señaló.

Asimismo, agregó que “lo primero, es que el programa en el primer año no va a gastar US$30 mil millones, sino que va a gastar US$5 mil, porque gran parte de los costos del programa van a tener que pasar por proyectos de ley que, además, van a tener que emparejarse con lo que salga finalmente del plebiscito de salida del debate constituyente”.

Explicación del programa económico de Jadue

Fernando Carmona aseguró que el costo del primer año fiscal es “absolutamente pagable “con reasignaciones dentro del balance y tomando una pequeña porción de deuda”.

“Chile tiene una deuda bajísima en estos momentos y la verdad es que tomar una deuda que al final del periodo llegue al 40% (del PIB) no va a desmejorar nuestros indicadores internacionales para la competitividad del país en términos de tomar deuda”, indicó.

Asimismo, el economista añadió que durante el tercer y cuarto año, el programa llegará a los US$30 mil millones aproximadamente, tomando en cuenta la consideración los cálculos de la Dirección de Presupuestos para el crecimiento económico de Chile en los próximos 3 y 4 años. “La verdad es que en base a esos cálculos y a esa metodología nosotros estimamos recaudar al menos el 9% del PIB“, afirmó Carmona.

“Nos parece que eso es perfectamente realizable, porque es bien interesante lo que plantea Eyzaguirre, que básicamente los súper ricos en Chile lo único que tienen son casas y que si venden sus casas y se van para afuera, perderíamos todos los chilenos, yo creo que él o no sabe lo que es un súper rico o no quiere decirnos qué es un súper rico, porque el nivel no sólo de propiedades sino también el nivel de patrimonio que ellos tienen distribuido en todo el país es bastante superior a lo que son un par de propiedades que se podrían vender fácilmente“, sentenció.

Reflexiones políticas

Finalmente, el jefe programático de Daniel Jadue apuntó a que desde el sector de Narváez tiene “mucha preocupación” por los programas económicos de Apruebo Dignidad, y que la propuesta de la candidata del Partido Socialista “no se aleja mucho” de lo planteado tanto por Jadue como por Boric.

“Y eso a mí me reafirma la convicción de que probablemente esto tiene que ver mucho con seguir fidelizando un electorado y una militancia en torno a la idea de hacer candidatura común con el centro, con la Democracia Cristiana, mientras ese mismo electorado y esas mismas bases sociales están pidiendo hace rato irse a hacer alianzas con la izquierda”, cerró Fernando Carmona.