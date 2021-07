Nicolás Eyzaguirre mostró sus diferencias con programa económico de Daniel Jadue: “Es francamente imposible”

El economista y exministro de Hacienda con Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, conversó con ADN Hoy sobre el actual panorama económico del país y respecto a las propuestas presidenciales en esta materia.

Eyzaguirre señaló que no se puede culpar a la pandemia o al Estallido Social por el crecimiento de la economía, y aseguró que si no se transforma la economía, el crecimiento se estancará. “La economía ya venía creciendo poco antes de la crisis social. Quienes dicen que esto tiene que ver por la crisis social o por la pandemia, no es cierto. La economía venía creciendo al 1% en el 2019“, manifestó.

“Nosotros tenemos un problema con el modelo de crecimiento, eso que habla del extractivismo. De muy poca elaboración porque tenemos mal capital humano, y porque no hacemos las tareas en materia de innovación, productividad y la aplicación de ciencia y tecnología a los procesos. Nosotros transformamos nuestra economía, o simplemente el crecimiento se va a estancar“, aseguró el exministro.

Asimismo, Nicolás Eyzaguirre indicó que el programa de Paula Narváez, candidata presidencial, es el más serio en materia de crecimiento. “Yo creo que el programa más serio, en términos de cómo recuperar el crecimiento, es el de Paula Narváez. Ahí han trabajado 500 profesionales. Y como dije, nosotros no vamos a crecer en el mediano plazo si es que no rehacemos nuestra matriz productiva”, sostuvo.

“Tampoco se va a crecer, como plantea Jadue. Pegar un impuestazo, para subir 10 puntos el PIB en cuatro años, es francamente imposible sin trancar la economía“, afirmó.

Finalmente, tuvo palabras para una reforma de pensiones, y mostró sus diferencias con lo planteado por el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue. “Me parece complicada la propuesta de reforma a las pensiones de Daniel Jadue con el retiro del 100% de los fondos. Eso imposibilitaría pensiones dignas a futuro y generaría un descalabro económico a corto plazo”, sentenció.