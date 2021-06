Distribuidoras de cine acusaron abandono y pidieron la reapertura de salas

Tras 15 meses de cierre por la pandemia (a pesar de una breve apertura de tres semanas), las distribuidoras de cine se refirieron al actual panorama que vive el sector y al golpe que ha sufrido la industria.

Mediante un comunicado, Andes Films, Cinecolor Films, New Century Films y BF Distribution acusaron abandono y falta de políticas efectivas. “A pesar de que no existe hoy en día ningún contagio registrado en salas de cine, y que por trazabilidad no se ha consignado un solo brote en una sala cinematográfica; se desarrollaron altos estándares para permitir su funcionamiento controlado”, señalaron.

“Hasta la fecha, no se han considerado ni diseñado medidas de alivio financiero específicas que puedan sostener la permanencia de este bien cultural. Es este abandono con el sector y la ausencia de políticas efectivas, el que tiene al cine en la única gran crisis de funcionamiento en su historia“, afirmaron en el texto.

Finalmente, agregaron que “el causante de su crisis no es el virus, es la ausencia de políticas efectivas la que tiene a la industria del cine en Chile como uno de los únicos países de América Latina y de los pocos a nivel mundial, condenado a un cierre injustificado“.

Reapertura de salas

Asimismo, Andes Films pidió la reapertura de salas, argumentando que los cines en el país cuentan con todas las medidas sanitarias.

“Chile y Perú son los únicos países de Latinoamérica que han sufrido el cierre total de los cines por casi un año y medio. Los cines en Chile cuentan con la ventilación y todas las medidas sanitarias que se han implementado a nivel mundial para tener reaperturas seguras de sus salas. Salvemos a las salas de cine y arte de nuestro país”, manifestaron.