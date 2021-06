Gremios del comercio rechazaron plan “Covid Cero” del Colmed: “Sería un golpe criminal, fatal para las pymes”

Distintos gremios del comercio rechazaron la propuesta “Covid Cero” que presentó este lunes el Colegio Médico. La iniciativa consiste en un plan de “nueva gobernanza” de la pandemia y una drástica modificación en las medidas sanitarias, con el fin de enfrentar el covid-19 con fuertes restricciones.

Entre las propuestas figura la suspensión por tres semanas de las actividades productivas y el comercio minorista, además de limitar el transporte público y privado.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, calificó la propuesta como “tardía” y señaló que el sector se encamina a un nuevo periodo de cuarentena, debido al retroceso a fase 1 de la Región Metropolitana.

“Creemos que la propuesta del Colmed llega un poco tarde, ya que hemos visto que las cuarentenas más estrictas no están funcionando. Como gremio hemos postulado que economía y salud no deben enfrentarse y que cerrar todas las actividades productivas no esenciales del país tampoco es la solución“, comentó Mewes.

Agregó que “el plan propuesto conlleva un costo enorme con resultados que todavía son inciertos, que seguirán afectando a nuestro sector que ha sido fuertemente golpeado por esta crisis sanitaria, donde ya se han perdido 240 mil empleos. ¿Cómo sobrevivirán estas pequeñas y medianas empresas? ¿Quién financia el comercio?”.

En esa línea, Mewes llamó a las autoridades a mostrar certezas para poder funcionar e insistió en que las medidas tomadas no han tenido los resultados esperados, a juicio del gremio.

“Propio de regímenes autoritarios”

Similar opinión entregó Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, quien argumentó que el plan no consideró la crítica situación que viven los emprendedores. “Este tipo de propuestas sólo ponen en riesgo a 300 mil pequeñas empresas y amenaza con aumentar en 2 millones la cantidad de desempleados”, subrayó el representante de distintos gremios del comercio.

“Proponer un confinamiento mucho más estricto, propio de regímenes autoritarios, realmente no tiene ningún sentido para el país”, agregó Swett. “Resulta inexplicable que la propuesta no permita operar en fase 2 a las MiPymes en espacios abiertos, quienes han demostrado que ellos no son los focos de contagios”.

Desde la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile también rechazaron la propuesta del Colegio Médico. “Cómo es posible intentar cerrar el territorio nacional por tres semanas, ya es más que suficiente, el área metropolitana está en estos momentos absolutamente paralizada, el comercio detallista y turismo están viviendo una situación más que dramática“, sostuvo su presidente, Rafael Cumsille.

También remarcó que “creemos que las medidas que se han estado adoptando son más que suficientes, así que esperamos que el Gobierno por ningún motivo recoja ese punto intentando suspender las actividades de todos los sectores de la vida nacional. Sería un golpe criminal, fatal para las pymes del país“.

“Un toque de queda de tres semanas”

En tanto, el presidente del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), Héctor Sandoval, entregó una visión más mesurada respecto de otros gremios del comercio y llamó a estudiar la propuesta del Colmed, considerando que “llevamos más de un año con gran parte de las actividades detenidas, necesitamos reactivar la economía”.

“Conapyme valora la preocupación del Colegio Médico por ayudar a intentar disminuir ostensiblemente la cantidad de contagios y naturalmente hay que buscar todas las fórmulas necesarias para poder detener la pandemia y poder continuar la vida normalmente“, subrayó Sandoval.

El titular de la Conapyme también se refirió a la medida del “cortocircuito de tres semanas”. “Uno tendría que saber cuán efectivo es, porque la vida sigue funcionando, hay que cumplir con ciertas obligaciones. Y cuando se habla de cortar el traslado en vehículos motorizados no esenciales y cerrar el transporte público, estamos hablando de un toque de queda de tres semanas, donde se prohíba el traslado, salvo en casos muy esenciales”.

“Sería injusto decir que no, pero sí nos comprometemos a estudiarla. Mañana (martes) a las 19:00 horas tenemos una reunión con la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, donde ella nos va a explicar estas medidas”, cerró Sandoval.