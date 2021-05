Luego de registrar el mejor precio de su historia durante el lunes, el cobre cotizó a la baja durante este martes en la Bolsa de Metales de Londres.

El metal cerró la jornada con un valor de US$4,77 por libro, marcando una variación diaria de -1,83%.

Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la tonelada de cobre tiene un valor de US$ 10.528,00 y, a la fecha, el recurso natural promedia un precio de US$ 3,996 la libra.

Durante el 10 de mayo, el cobre cotizó US$4,86 por libra, la cifra más en los libros, superando los US$4,7 del viernes anterior.

Precio del cobre BML, 11 de mayo:

US$ 4,775 la libra (US$ 10.528,00 la tonelada)

Variación diaria: -1,83%

Promedio 2021: US$ 3,996 la libra

— Cochilco (@CochilcoChile) May 11, 2021