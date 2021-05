CNC tras encuesta de victimización: “No soportaríamos una pandemia delictual, ya no tenemos recursos”

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Carlos Stange, se refirió a la encuesta de victimización que realizaron, la que arrojó que uno de cada dos establecimientos comerciales sufrieron algún delito durante el segundo semestre de 2020.

“Nos preocupa lo que ha ido ocurriendo. Creemos que en este sentido el Estado está al debe en la protección de la propiedad privada”, comenzó sosteniendo Stange en ADN Hoy.

Asimismo, aclaró que “esta encuesta no solamente refleja a las grandes empresas, las grandes tiendas de retail están afuera de un mall, entonces los más afectados en ese sentido son pequeños y medianos empresarios a nivel de todo el país”.

“Estamos muy alarmados, porque a pesar de haber tenido restricciones, cerrados por cuarentena y toque de queda, así y todo los números comparativos del 2018 al 2020 del segundo semestre, respectivamente, esto ha ido en aumento, e incrementando fuertemente la inseguridad“, dijo.

“Una de las teorías es que se subieron las penas a lugares habitados, y no tanto así en centros comerciales, que es lo cual se denomina lugar no habitado, y eso hoy día está generando mayor rentabilidad al delito, y es lo que nos preocupa”, indicó.

Saqueo y una “pandemia delictual”

“Hay que definitivamente tomar una estrategia general, el delito daña a muchas personas, no es solamente entrar a un local, desalojarlo, dañarlo físicamente, que esto también es novedoso, estamos viendo un dato que no teníamos antes que es el daño físico, que es el saqueo, que no existía en la encuesta anterior, y eso hace que se afecten trabajadores, familias y el mismo empresarios”, destacó.

“Tenemos información de muchos comerciantes de regiones que el delito antiguamente se entraba al local, se llevaba la especie particular y el delincuente huía. Hoy día lo que está ocurriendo, y lo más sorprendente, en ‘toque de queda’, entran al local, lo destruyen completamente y se llevan toda la mercadería que esté a mano. La información que estamos teniendo es que ahora llegan verdaderos grupos, sobre cinco personas, a desvalijar un local de menor tamaño”, señaló.

De igual forma, el presidente de la CNC expresó que las Pymes necesitan volver a abrir y trabajar, “pero, por favor, tiene que ser en condiciones seguras, porque no soportaríamos una pandemia delictual, porque ya no tenemos recursos, incluso hay mucho desgano en pequeños empresarios por toda la incertidumbre que genera el futuro”, concluyó.