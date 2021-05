“Get on Board”: La plataforma de empleos que hace “match” entre talentos chilenos y empresas tecnológicas del extranjero

Get on Board es el nombre de la startup chilena que busca conectar a las mejores ofertas de trabajo de compañías relacionadas al mundo tecnológico con talentos de diversos países de la región, como Chile, Perú, Argentina, México y Estados Unidos.

El cofundador de la iniciativa, Sergio Nouvel, conversó con Ciudadano ADN sobre esta plataforma gratuita que filtra empleos con sueldos justos, donde los postulantes pueden optar a teletrabajos en reconocidas empresas globales.

“La pandemia ha acelerado un montón la disposición de las empresas a poder contratar en remoto, y eso a su vez ha hecho mucho más fácil que personas en Chile y en el resto de la región puedan trabajar para trabajar para empresas de otros países“, explicó.

“Como plataforma tenemos la misión de conectar a los trabajadores latinos, no sólo con empresas de Norteamérica, sino que con otras compañías de la región, que están cada vez más abiertas a este tema”, agregó.

En ese sentido, Nouvel contó que la plataforma partió de manera especializada en el mercado tecnológico. “Pero hoy lo que uno entiende por tecnología es cada vez más amplio”, planteó.

“Hace un par de años eran sólo programadores o gente que trabajan con datos, y hoy en día el espectro se ha abierto bastante, hay posiciones relacionadas a tecnologías, pero relacionado a ventas, soportes o de diseñar los servicios que va a recibir la gente de manera digital“, indicó.

¿Cómo funciona?

Get on Board es una plataforma que tiene dos perfiles, uno por el lado de los profesionales que buscan trabajo, y por otro, de las empresas que ofrecen empleos.

“Es gratuito, como profesional te registras, pones tus preferencias, y vas a ir recibiendo avisos de empleos de acuerdo a tu perfil y las cosas que te interesen“, expuso Nouvel.

En tanto, por el lado de las compañías, se deben registrar para comenzar a publicar sus empleos. “Nosotros filtramos y moderamos todos los avisos que salen, nos preocupamos de que sean de calidad, de que ofrezcan un sueldo justo, de que estén pidiendo un cargo que existe y no un unicornio”, explicó el cofundador de la plataforma.

Asimismo, en Get on Board las personas no sólo pueden postular a los empleos de manera fácil y gratuita, sino que también, pueden llevar seguimiento a todo el proceso de selección.