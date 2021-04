Precio del cobre llegó a US$4,426 por libra: el mejor valor en una década

El precio del cobre cerró en US$ 4,426 la libra, durante este lunes, en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo con la Comisión Chilena del Cobre, la materia prima tuvo una variación diaria de 0,23% y el valor promedio de 2021 es de US$ 3,920 la libra.

Los US$ 4,426 por libra de cobre son el valor más alto desde mediados de 2011. Ese año, el precio del metal alcanzó un promedio anual de US$ 3,99 la libra.

El 25 de febrero de 2021, el recurso cotizó US$4,36 por libra, con aumento diario de 3,54% respecto de su valor anterior.

Precio del cobre BML, 26 de abril:

US$ 4,426 la libra (US$ 9.758,00 la tonelada)

Variación diaria: 0,23%

Promedio 2021: US$ 3,920 la libra

— Cochilco (@CochilcoChile) April 26, 2021