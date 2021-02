Cobre sigue al alza: cerró la jornada con un valor de US$4,36 por libra

El precio del cobre sigue al alza. El valor del metal subió 3,54% durante la jornada y llegó a los US$4,36 por libra, de acuerdo a la Bolsa de Metales de Londres.

Según los registros, es el mayor valor desde el 21 de julio de 2011, cuando marcó US$4,35 la libra. Ese mismo año, la materia prima alcanzó su cotización máxima a la fecha: US$4,60.

Sólo en 2021, el cobre ha subido 21,44% su valor, llegando a un promedio de US$3,715 la libra.

De acuerdo con Cochilco, con los números de este jueves, cada tonelada del metal tiene un valor promedio de US$9.614,50.

Precio del cobre BML, 25 de febrero:

US$ 4,361 la libra (US$ 9.614,50 la tonelada)

Variación diaria: 3,54%

Promedio 2021: US$ 3,715 la libra

— Cochilco (@CochilcoChile) February 25, 2021