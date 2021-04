Sernac denunció a empresa de internet por presunto fraude a más de 500 personas

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una denuncia ante el Ministerio Público a la empresa “Santiliz” por eventual fraude y le pide a la justicia bajar su sitio web y publicidad.

De acuerdo al perfil de Instagram de la compañía, esta se define como “e-commerce dedicado a ventas de personas y empresas”, y se dedica a la venta de artículos variados, desde tecnología hasta menaje.

Un documento publicado por el Sernac, explica que “el Servicio ha recibido alrededor de 560 reclamos y más de 85 alertas ciudadanas en contra de Santiliz durante el año pasado y lo que va del actual”.

Además se menciona que la mayoría de los consumidores reclama porque nunca recibieron las compras, no hubo respuesta ni devolución del dinero y la empresa estaría fuera de contacto. Hay incluso algunos clientes que llevan hasta siete meses esperando un producto o esperando la devolución de lo pagado, y señalan que la empresa no responde ninguno de los canales.

Lucas del Villar, director del Sernac, expuso que “si una empresa incumple por cualquier razón, debe responder”.

“Cuando no lo hace, los consumidores están meses esperando una solución, no contesta el teléfono o mensajes, y promete soluciones que no entrega, son señales de algo más que debe ser investigado. Tampoco debe seguir publicitando sus productos si no está en condiciones de entregarlos”, agregó.

En 2020 el Sernac ofició a esta empresa. En esa ocasión, Santiliz se comprometió a devolver el dinero a los usuarios afectados, sin embargo, esta no cumplió con lo mencionado.