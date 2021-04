EmprendeLovers: La red de apoyo que busca responder las dudas de los pequeños comercios

EmprendeLovers es el nombre de la red de apoyo a pequeños comerciantes, creada por la almacenera Verónica Oliva, fundadora de Red Almacén, y el panadero Gonzalo Montenegro, conocido como SuperPan.

Ambos emprendedores conversaron con Ciudadano ADN, sobre esta iniciativa que busca visibilizar la problemática de pequeños negocios, socializarla, y orientar a las personas en sus primeras inversiones.

“La gente nos busca para consultas y dudas, ya que tenemos más de 20 años de experiencia. Decidimos unirnos y dar el apoyo, que hoy más que nunca, necesitan los emprendedores. Tratamos de que los que nos contacten no cometan los mismos errores que hemos cometido en estos 20 años”, explicó Montenegro.

“Tratamos de darles a conocer los fondos, las capacitaciones, y que usen todas las herramientas posibles, que tienen hoy en día para reinventarse (…) Nosotros estamos apoyando a muchos negocios, para que puedan ser exitosos y para que no pierdan su dinero”, agregó.

Por su parte, la fundadora de Red Almacén, servicio que ayuda a los comercios de barrio a digitalizarse, se refirió al duro momento que vive el sector, como consecuencia de la pandemia.

“Hay muchos que hoy día no están pudiendo vender, ha sido súper complicado. Estamos todos con la incertidumbre, y tratando de luchar para sacar adelante a nuestras familias“, expresó.

“Hay otros que no han podido atender. Hay muchas botillerías que no están pudiendo abrir, y es su único sustento, también son comercios pequeños. Por más que entendemos que no son productos esenciales, pero los emprendedores viven de sus emprendimientos“, añadió Oliva.

A través de la página de EmprendeLovers es posible acceder a toda la información de capacitaciones y orientación, de manera gratuita.