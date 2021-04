Ministro Delgado y críticas del comercio por bienes esenciales: “Lo razonable es hacer un esfuerzo ahora”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió la mañana de este miércoles a las críticas que han realizado diversos sectores del comercio luego que se endurecieran las medidas para la venta de productos en las comunas en Cuarentena por la pandemia del coronavirus Covid-19, definiendo a ciertas cosas como esenciales y otras no, las que ni siquiera podrán ser distribuidas por delivery.

Al respecto, el titular del Interior indicó que “si caemos en un gran problema sanitario, si tenemos más personas contagiadas y mas graves, el mismo sistema que están defendiendo, que tiene que ver con las ventas y la reactivación económica, se va a demorar mucho más, por lo tanto lo razonable es hacer un esfuerzo ahora para que después podamos enfrentar la situación económica que puede afectar a mucha gente“.

En cuanto a las críticas puntuales que ha recibido el gobierno por la decisión, Delgado agregó que “cuando se hacen medidas restrictivas siempre van a haber reacciones, y no solo del comercio, me llegan mensajes todo el día de distintas personas de distintos rubros no solamente comerciales, y que para ellos es tremendamente esencial lo que hacen. Uno puede comprender y empatizar con ellos, pero si estamos tomando medidas restrictivas eso deben ser, más restrictivas“.

Además puntualizó que la medida de impedir la venta de ciertos productos apunta a priorizar la salud de las personas y poder frenar la diseminación y circulación del Covid-19, que se encuentra en el peor momento desde el inicio de la pandemia en el país.

“El llamado es a comprender que es un sistema y si empezamos a darle garantías a todos que pueden salir, pueden vender como lo hacíamos semanas atrás, finalmente vamos a tener un retroceso que les va a afectar a ellos mismo, el llamado es a la comprensión (…) Estamos hablando de un periodo de tiempo en que necesitamos tener medidas más restrictivas”, apuntó.