Caso Enjoy: Superintendenta de Casinos explicó que “se justifica la prórroga” que se dio a los recintos en el Decreto 77

La superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán, explicó la mañana de este viernes en ADN Hoy por qué se “justifica la prórroga” de obras que se le otorgó a las operadoras de los recintos de juego en el Decreto 77, y que habría beneficiado a la cadena Enjoy, en la que Contraloría investiga si hubo faltas al fideicomiso ciego del Presidente Sebastián Piñera, en lo que se ha denominado “Caso Enjoy”.

Al respecto, la superintendenta indicó que “somos partícipes del Decreto en el término de que se presenten las razones fundadas, hay que tener los hechos a la vista para ponderar si es que los atrasos están asociados a la razón que el Decreto esgrime para poder otorgarlos, que tienen que ver justamente con la pandemia”.

En tanto, sobre el decreto en sí mismo, la autoridad agregó que “lo que hace este Decreto Supremo 77 es que de manera excepcional, y amparado en las condiciones de la pandemia que en fase de cuarentena prohíbe la construcción de obra privada, es que a requerimiento de las sociedades operadoras entrega un plazo adicional que tiene un costo en caso de no cumplirse, el plazo máximo son 6 meses y en caso de no cumplirse se aplica una multa respecto del 10% de las garantías de ese proyecto”.

En ese sentido además explicó que los casinos pidieron la prórroga inicialmente a la Superintendencia, pero que al no tener las facultades para revisar el tema, fue rechazada. “Como Superintendencia recibimos requerimientos para prorrogar el plazo de desarrollo de las obras no solo de Enjoy sino que de la otra sociedad operadora que es Sun Dreams y en todos los casos lo rechazamos porque no teníamos las facultades”, dijo.

Fideicomiso ciego

En tanto, al ser consultada sobre la indagatoria de la Contraloría y el fideicomiso ciego del Mandatario, Vivien Villagrán señaló que “la superintendencia no se puede pronunciar de algo que esta fuera del ámbito su competencia, lo que se vincula con el fideicomiso ciego no es una materia de la cual nos corresponda pronunciar”.

“En ese contexto, mas allá de lo que la comisión investigadora determinó, también solicitamos que la Contraloría pueda venir a la Superintendencia y pueda corroborar que las acciones que la Superintendencia ha llevado a cabo se ajustan o no a derecho y la convicción nuestra es que nosotros actuamos dentro de lo que podemos hacer”, puntualizó.

Finalmente, la autoridad se refirió a la querella interpuesta en su contra por el delito de “omisión de denuncia” que habría beneficiado a los casinos Enjoy, dijo que “quiero ser categórica, en esta situación evaluamos y pedimos que se bajara la ‘virtual coin’ porque consideramos que llevaba a equívoco a cualquier ciudadano y no se consignó un supuesto delito, cuando no se consigna un supuesto delito no tenemos obligación de enviar antecedentes a la fiscalía“.