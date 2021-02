El precio del cobre llegó a los US$ 4,11 la libra este lunes: es su mejor nivel de los últimos 10 años

El precio del cobre llegó los US$ 4,11 la libra de este lunes, de acuerdo con la Bolsa de Metales de Londres.

El metal subió 3% durante la jornada y alcanzó su mejor nivel desde septiembre de 2011, hace casi 10 años.

Desde que tocó fondo al inicio de la pandemia del coronavirus Covid-19 con US$ 2,09 la libra, ha repuntado en 96,6%.

De acuerdo con la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), esto implica que la tonelada de la materia prima tiene un precio de US$ 9.067.50.

Según datos de Cochilco, la libra promedia un valor de US$ 3,671 en lo que va de 2021.

Precio del cobre BML, 22 de febrero:

US$ 4,113 la libra (US$ 9.067,50 la tonelada)

Variación diaria: 2,96%

Promedio 2021: US$ 3,671 la libra

— Cochilco (@CochilcoChile) February 22, 2021