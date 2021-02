Presidente de las empresas de turismo calificó de “insuficientes” subsidios anunciados por el Gobierno

En entrevista con ADN Hoy, el presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Fedetur, Ricardo Margulis, consideró “insuficientes” las medidas en favor del sector anunciadas por el ministro de Economía, Lucas Palacios, con subsidios directos a las empresas por más de 5 mil millones de pesos.

Este fin de semana, Palacios anunció la incrementación a más del doble del presupuesto para apoyar a las empresas afectadas por la pandemia, alcanzando los 180 mil millones de pesos.

Tal como explicó en La Tercera, el plan consiste en entregar apoyo a través de subsidios, para el cual se está realizando el primer llamado para acceder al concurso. En este proceso, dicho aporte del Estado “financiará hasta el 70% del costo del proyecto ($ 3 millones) para empresas con ventas menores a UF 25.000; hasta el 60% del costo del proyecto ($ 4 millones) para empresas con ventas hasta UF 50.000 y hasta el 50% del costo del proyecto ( $ 5 millones) para empresas con ventas hasta UF 100.000″.

Respecto a este último punto, Ricardo Margulis calificó que este monto como no suficiente para atender las necesidades del sector. “Si es exactamente lo que se anunció nos parece que es insuficiente”, expresó a ADN. “Lo que salió en la prensa no es lo que el sector necesita. Siempre las ayudas son bienvenidas, pero subsidios de 2, 3, 4 millones, para empresas que tienen que llegar hasta octubre, no es suficiente”, ejemplificó.

El presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile aclaró que desde el rubro no se están “pidiendo condonaciones” de los pagos que no se han podido efectuar, pero sí postergaciones y plazos que les permitan sobrellevar la compleja situación.

Aún así, Margulis señaló que le gustaría “conocer el detalle de lo que va a anunciar el Gobierno”, puesto que no se entregó mayor información en la citada entrevista.

“No es un buen verano”

En relación al escenario de vacaciones que se ha desarrollado en contexto de pandemia, Ricardo Margulis dijo que desde el rubro esperaban “tener un verano relativamente normal, con las restricciones sobre lo que estamos viviendo”, pero que hay destinos turísticos que se han visto perjudicados por estar en cuarentena o, en caso de las zonas en Fase 2, las limitaciones de estar en un fin de semana con dicha restricción.

“Desgraciadamente hay destinos turísticos que han estado, algunos en cuarentena como Puerto Varas o Pucón, como también muchas zonas del Litoral Central que están en Fase 2. Lo que igual complica la circulación de personas durante el fin de semana”, ejemplificó.

“Hay zonas muy complicadas y no tienen nada que hacer hasta la próxima temporada alta”, expresó. “No es un buen verano”, calificó.

Aún así, Margulis admitió que “esto pudo haber sido mucho peor sin el permiso de vacaciones”, considerando que, al menos, más de dos millones de personas han emitido dicho documento, aunque la restricción de pernoctar en solo un lugar “era bastante restrictiva” y limitó al rubro.