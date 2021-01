Economista Andrea Repetto y reforma a las pensiones estancada en el Congreso: “Tenemos una institucionalidad que no ayuda”

La doctora en Economía y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, se refirió a la discusión en torno a las pensiones y al proyecto de reforma del gobierno que está en el Congreso.

“La reforma de 2008 es la única gran reforma que ha tenido el sistema“, comenzó indicando en ADN Hoy.

“El sistema partió en 1982 y desde entonces nunca había tenido una reforma, a pesar de que ya teníamos información de que las pensiones iban a ser completamente insuficientes (…) Esa gran reforma ayudó, porque incorporó a mucha gente, en particular, a mujeres que no habían cotizado nunca o que habían cotizado muy pocas veces”, afirmó.

“Necesitamos una nueva reforma y tenemos que traer más recursos, eso hay acuerdo. La única manera de pagar más pensiones es con más recursos. Esa ha sido la discusión, en qué usas esos recursos, dónde los traes y cómo se reparten“, sostuvo.

“Ha habido distintas propuestas en los últimos años. En 2017, si no me equivoco, el gobierno de Bachelet ingresó una propuesta, en que lo primero que hizo fue subir las pensiones solidarias y luego ingresó la propuesta. Trajo más recursos fiscales y dijo: ‘Ahora traigamos más recursos desde los empleados y trabajadores’, y propuso una fórmula en que combinaba más capitalización individual, algunos fondos que se iban a tu propia cuenta individual, con un ahorro colectivo. Ese proyecto no avanzó”, dijo.

Reforma del gobierno del Presidente Piñera

“Llegó el gobierno de Piñera y partió todo de nuevo y dijo: ‘No, los recursos tienen que ser de las personas, de los empleadores para el propio trabajador, no hay ahorro colectivo, y se suben las pensiones solidarias’, más recursos fiscales. Siguieron las negociaciones y luego en la Cámara acordaron algo bastante parecido al proyecto de Bachelet, pese a que lo ningunearon de lado y lado durante mucho tiempo, pero ahora el Senado quiere otra cosa“, destacó.

De igual forma, Repetto expresó: “El problema que tenemos yo no sé si uno le puede echar la culpa a los políticos con nombre y apellido, yo creo que tenemos una institucionalidad que no ayuda. Espero que eso sea parte de las reformas constitucionales que vengan, que el sistema político tenga incentivos a hacer acuerdos, a tener acuerdos de mayoría, y con el sistema presidencial tenemos que esperar a que se termine el gobierno para tal vez tener la opción de ser mayoría”.

Sobre declaraciones de Asociación de AFP

Por su parte, la economista planteó: “Las AFP dicen: ‘Sí, tenemos que traer más recursos’, pero lo que no han dicho es cómo se reparten esos recursos y esa es la parte que es más de discusión. ¿La van a manejar ellos? ¿La va a manejar un organismo autónomo? ¿Se va a ir a la cuenta individual del trabajador con su RUT y va a ser de su propiedad, o vamos a utilizarlos para hacer solidaridad? Esa es la discusión que tenemos que tener hoy día”.

Asimismo, Repetto se refirió a la afirmación del gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, sobre que aumentar al 20% las cotizaciones previsionales duplicará las pensiones.

“El número grueso es que va aumentar las pensiones en un 100%, porque cada punto porcentual extra de cotización en promedio aumenta las pensiones en torno al 10%, por lo tanto, uno podría duplicar directamente las pensiones si es que uno aumentara la cotización, pero eso supone que las personas están cotizando de manera permanente y una cantidad de supuestos detrás”, dijo Larraín en ADN Hoy.

Al respecto, Repetto destacó: “Depende de los supuestos. Si tu cotizas todo el tiempo y tienes una cierta tasa de rentabilidad, después de 20-30 años puede suceder. ¿Qué pasa con eso? Primero, es frágil, porque ya sabemos que no todo el mundo tiene la posibilidad de cotizar todo el tiempo, porque muchos de los trabajos en el país son informales (30% de la gente en Chile trabaja en la informalidad en tiempo normales, no estoy hablando de hoy día), y depende de las tasas de retorno en los mercados, la tasa de interés, que hace 10 años atrás eran del 6%, hoy día son del 2%, 1%, eso retorna menos”.

“También eso es una eventual solución para alguien que está entrando al mercado laboral hoy día, que durante 40 años va a cotizar un monto más grande y va a poder tener esa pensión, pero no es una solución para las personas que están jubilándose hoy día, porque ya no tienen espacio de tiempo para acumular estos recursos”, declaró.

“Entonces, claro, podemos combinar una mayor cotización para generaciones más jóvenes que van a tener más tiempo para acumular recursos, pero tenemos que resolverle el problema a las personas que no tienen ese tiempo, que ya se jubilaron o están al borde de jubilarse. Para ese grupo necesitamos solidaridad“, concluyó.