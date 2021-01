Tiempos, tipos y derechos: Lo que debes saber sobre los procedimientos de cobranza

Con la pandemia, muchos se han visto afectados económicamente. Algunas personas perdieron sus empleos, mientras que algunos negocios y pymes han tenido que cerrar definitivamente, ya que no han podido trabajar y las deudas sobrepasaban por mucho a sus ganancias.

Por el motivo que sea, si alguna vez has tenido una deuda y no la has podido pagar en el tiempo que corresponde, de seguro que conoces las llamadas cartas de cobranza, notificaciones que llegan a la casa y que muchas veces ni siquiera están escritas en un lenguaje simple, causando más confusión y miedo que otra cosa.

¿Cuándo puede empezar la cobranza?