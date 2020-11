Director del Sernac sobre demanda colectiva contra Falabella y Paris: “Estas empresas deberán responder ante la justicia”

El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Lucas del Villar, explicó en detalle la demanda colectiva presentada contra las empresas Falabella y Paris por los problemas denunciados por sus clientes en las ventas online durante la pandemia.

El personero señaló a ADN que ambas firmas no ajustaron sus procesos de despachos ni informaron los plazos que podían cumplir, lo que generó “frustración y molestia” entre los consumidores que buscaban —entre otros— productos básicos para el teletrabajo o el estudio de los niños en la casa.

“Estas empresas deberán responder ante la justicia que no alcanzaron las exigencias mínimas del Sernac, que realizó en el marco de estos procedimientos voluntarios colectivos que se iniciaron en agosto de este año”, sostuvo.

Leer también Economía Sernac demandó colectivamente a Falabella y Paris por “múltiples problemas en compras por internet durante la pandemia” Nacional Odecu rechazó acuerdo entre el Sernac y farmacias por colusión: “Es malo desde el punto de vista del dinero que se defraudó” Economía Colusión de las farmacias: Sernac anunció histórica compensación a 53 mil consumidores por $22 mil

Del Villar agregó que “estos antecedentes se sumarán al juicio colectivo junto a los reclamos que recibió el Sernac durante este año. No obstante, es importante recalcar que el alcance del juicio colectivo es para todos los consumidores afectados, aunque no hayan reclamado al Sernac o no suban información en este formulario que va a estar disponible próximamente en la página web del Sernac”.

Desde el organismo recordaron que el Ministerio de Economía trabaja en un Reglamento de Comercio Electrónico que regulará aspectos como que los vendedores y plataformas informen a los consumidores el costo total del producto, el stock y el derecho a retracto.